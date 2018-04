SSC Napoli. Mertens zapracuje na żółtą kartkę i zrobi miejsce dla Milika?

Jak informuje dziennik ”Il Roma” Dries Mertens i Kalidou Koulibaly w niedzielnym meczu z AC Milan mogą zapracować na żółte kartki, dzięki czemu ich występ w przyszłotygodniowym spotkaniu z Juventusem będzie niezagrożony. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to w środę przeciwko Udinese zagra Arkadiusz Milik.

Zarówno Mertens jak i Koulibaly są o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Obaj są kluczowymi piłkarzami SSC Napoli i brak któregoś z nich w spotkaniu 34. kolejki Serie A z Juventusem byłby ogromną stratą. Neapolitańczycy mają cztery punkty straty do zespołu z Turynu i tylko zwycięstwo może sprawić, że zachowają szanse na mistrzostwo Włoch.

Zdaniem włoskich mediów Mertens i Koulibaly będą polowali na żółtą kartkę w niedzielnym meczu z AC Milan, by być pewnym występu w starciu ze ”Starą Damą”. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, to w środę w spotkaniu z Udinese od pierwszej minuty powinien zagrać Arkadiusz Milik. W ostatnim meczu ligowym z Hellasem Verona Polak zdobył swoją trzecią bramkę w obecnym sezonie i jest w coraz lepszej formie. Przez większość rozgrywek były zawodnik m.in. Ajaksu Amsterdam pauzował z powodu zerwanego więzadła krzyżowego w kolanie.

Napoli jest jedyną drużyną, która może zdetronizować Juventus. Trzecie Lazio Rzym traci do turyńczyków już 11 punktów. ”Stara Dama” zdobywała mistrzostwo Włoch w sześciu ostatnich sezonach.

