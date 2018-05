SSC Napoli. Sarri ma poważne obawy. ”Nie zdołamy zatrzymać wszystkich”

W ciągu najbliższych dni stanie się jasne, czy Maurizio Sarri będzie szkoleniowcem SSC Napoli również w przyszłym sezonie. 58-letni Włoch nie ukrywa, że ma poważne obawy dotyczące odejścia kilku najważniejszych zawodników i podkreśla, że ”czasem lepiej zamknąć historię, gdy kończy się dobrze”.

Prezydent SSC Napoli Aurelio de Laurentiis chce jak najszybszej odpowiedzi. Tuż po niedzielnym meczu z FC Crotone (2-1) wyznał, że Sarri musi się określić ”już teraz”. W grę wchodzą trzy warianty: kontrakt Sarriego zostanie wykupiony przez inny klub do 30 maja, odejdzie później za porozumieniem stron lub przedłuży umowę i dostanie solidną podwyżkę.

- Prezydent oczekuje szybkiej odpowiedzi. Zakończyliśmy sezon i on musi zacząć robić plany. Rozumiem to. Jednak rozgrywki zakończyły się 20 minut temu. Lorenzo Insigne dobrze to ujął, bo ja naprawdę nie wiem, co zrobię. Natomiast wiem, że teraz jestem głodny, a jutro w pierwszej kolejności porozmawiam z rodziną – wyznał.

- Jednak w życiu wszystko się kiedyś kończy. To szczera prawda, a czasem lepiej zamknąć historię, gdy kończy się dobrze. Przecież kiedy tu przyjechałem traciliśmy 24 punkty do mistrza. Teraz straciliśmy tylko cztery. Nie udało się zrealizować głównego celu, ale cała przygoda była niesamowita – zaznaczył.

Włoscy dziennikarze mieli rację, gdy podawali główne powody z odwlekaniem decyzji o przedłużeniu kontraktu z Napoli. Sarri dał do zrozumienia, że obawia się odejścia kilku kluczowych zawodników. Już wiadomo, że z klubem pożegna się Jose Manuel Reina, który będzie kontynuował karierę w AC Milan. Ofertę z Chin ma ponoć Marek Hamszik, a klauzula wykupu bramkostrzelnego Driesa Mertensa wynosi zaledwie 28 milionów euro dla klubów spoza Włoch. Na celowniku zespołów z Premier League znaleźli się z kolei Kalidou Koulibaly i tradycyjnie Lorenzo Insigne.

- To skomplikowana sytuacja. Nie wiem, czy możemy zrobić coś więcej z tą grupą piłkarzy, bo nie wiem, czy uda się ich wszystkich zatrzymać. Niektórzy mają w kontraktach kwoty odstępnego i mogą liczyć na oferty z czołowych klubów na świecie. Nie jestem pewny, czy Napoli zdoła ich zatrzymać – podkreślił.

- Tak naprawdę przez miesiąc nie będziemy wiedzieli, którzy zawodnicy odejdą. Ponadto wielu z nich będzie prowadziło ostateczne rozmowy dopiero po mistrzostwach świata w Rosji – dodał szkoleniowiec, którego może zastąpić aktualnie bezrobotny Carlo Ancelotti.

We właśnie zakończonym sezonie Napoli pobiło klubowy rekord i wywalczyło aż 91 punktów. Jednak Juventus był o cztery ”oczka” lepszy.



