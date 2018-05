SSC Napoli - Torino FC 2-2. Juventus praktycznie pewny zdobycia scudetto

SSC Napoli zremisowało 2-2 z Torino FC w niedzielnym meczu 36. kolejki Serie A. Remis oznacza, że piłkarze Juventusu praktycznie mogą się już cieszyć z siódmego z rzędu mistrzostwa Włoch. Na dwie kolejki przed końcem mają o sześć punktów więcej i znacznie lepszą różnicę bramek od drużyny Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Ten drugi był w niedzielę niestety bardzo nieskuteczny.

Piłkarze Napoli przystąpili do niedzielnego spotkania ze świadomością, że brak zwycięstwa w pojedynku z Torino FC praktycznie zakończy walkę o tytuł mistrza Włoch i zapewni siódme z rzędu scudetto Juventusowi.

W poszukiwaniu wygranej Maurizio Sarri, krytykowany w ostatnich tygodniach za nadmierne przywiązanie do niektórych piłkarzy, zdecydował się posadzić na ławce Marka Hamszika, a w jego miejsce desygnował do gry Piotra Zielińskiego. Jak się później okazało roszady pomiędzy tymi piłkarzami były kluczowe dla wyniku spotkania.

Wynik spotkania w 25. minucie otworzył jednak inny z krytykowanych ostatnio graczy Napoli. Dries Mertens wykorzystał wtedy błąd techniczny jednego z obrońców gości, któremu odskoczyła przy przyjęciu piłka we własnym polu karnym i strzałem z kilku metrów pokonał Salvatore Sirigu. Dla Belga było to 18. trafienie w bieżącym sezonie Serie A, ale dopiero pierwsze od 3 marca.

Piłkarze z Turynu wyrównali w 55. minucie. Składną akcję i podanie Adama Ljajica wykorzystał wtedy Daniele Baselli, który mocnym strzałem lewą nogą pokonał Pepe Reinę, chociaż trzeba przyznać, że pomocnikowi gości pomógł w tej sytuacji rykoszet.

Gdy po godzinie gry wynik nadal był remisowy, Sarri zdecydował się wprowadzić do gry zarówno Hamszika, który zastąpił Zielińskiego, jak i Arkadiusza Milika. Obaj momentalnie poprawili jakość ofensywnej gry gospodarzy.

Najpierw zza pola karnego groźnie uderzył polski napastnik, lecz nieszczęśliwie dla niego piłka, podbita jeszcze przez jednego z rywali, odbiła się od słupka. Znacznie dokładniejszy w 71. minucie okazał się Hamszik, który wspaniale podkręcił piłkę zza pola karnego, a zasłonięty przez dwóch obrońców Sirigu mógł tylko bezradnie obserwować, jak futbolówka tuż przy słupku wpada do siatki.

Sześć minut później zwycięstwo Napoli powinien przypieczętować Milik. Polak nie wykorzystał jednak dokładnego zagrania Jose Callejona i w bardzo dogodnej sytuacji z kilku metrów uderzył prawą nogą obok słupka.

Zemściło się to na jego zespole w 83. minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne Ljajica niezdecydowanie obrońców gospodarzy, a także Reiny wykorzystał strzałem głową Lorenzo de Silvestri.

Chociaż spotkanie potrwało jeszcze ponad 10 minut, to piłkarzom Sarriego nie udało się już nie tylko strzelić zwycięskiego gola, ale nawet stworzyć sobie na to dogodnej szansy. Napoli zremisowało ostatecznie 2-2 i chociaż przy dwóch porażkach Juventusu wciąż matematycznie może na koniec sezonu dorównać turyńczykom, to korzystniejsza aż o szesnaście goli różnica trafień w praktyce przesądza losy scudetto.

SSC Napoli - Torino FC 2-2 (1-0)

Bramki:



1-0 Dries Mertens (25.)

1-1 Daniele Baselli (55.)

2-1 Marek Hamsik (71.)

2-2 Lorenzo de Sllvestri (83).