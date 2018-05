Stefan de Vrij potwierdził transfer do Interu Mediolan

Holenderski obrońca Stefan de Vrij potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że od nowego sezonu będzie piłkarzem Interu Mediolan. Występujący przez ostatnie cztery sezony w rzymskim Lazio piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt z drużyną "Nerazzurrich".

Słowa 26-latka nie powinny być zaskoczeniem, gdyż wiązano go z przejściem do mediolańskiej ekipy już od kilku miesięcy. Z tego też powodu dużym echem odbiły się we Włoszech błędy Holendra w meczu ostatniej kolejki minionego sezonu Serie A, w którym Lazio przegrało z Interem 2:3. To właśnie po faulu De Vrija na Mauro Icardim Argentyńczyk w 78. minucie doprowadził do wyrównania, a po zwycięskim golu strzelonym trzy minuty później przez Matiasa Vecino Holender został zdjęty z boiska. Wygrana zapewniła Interowi czwarte miejsce w tabeli i występy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Chociaż przejście De Vrija nie została jeszcze potwierdzone przez żaden z zainteresowanych klubów, to jego słowa raczej nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości.

- Podpisałem umowę na pięć lat i nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego etapu w mojej karierze - powiedział 31-krotny reprezentant Holandii na zgrupowaniu kadry przed czekającymi "Oranje" meczami towarzyskimi przeciwko Słowacji i Włochom.

W ciągu czterech lat spędzonych w rzymskim Lazio Stefan de Vrij rozegrał 95 meczów w Serie A i strzelił w nich 8 goli.