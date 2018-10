Stępiński i Jaroszyński będą mieli nowego trenera w Chievo

Jak informuje serwis Sky Sport Italia prezydent Chievo Werona Luca Campedelli podjął decyzję o zwolnieniu szkoleniowca Lorenzo D'Anny. Nazwisko nowego trenera prawdopodobnie zostanie podane do publicznej wiadomości najpóźniej we wtorek. Kandydatów jest dwóch: Giuseppe Iachini i Giampiero Ventura. Zwłaszcza nazwisko drugiego z wymienionych wzbudza duże kontrowersje.

W niedzielę Chievo przegrało na wyjeździe z AC Milan 1-3 i ma na koncie aż cztery porażki z rzędu. Klub z Werony spadł w Serie A na ostatnie miejsce w tabeli. Dlatego nie dziwi, że podjęto decyzję o zwolnieniu dotychczasowego szkoleniowca Lorenzo D'Anny. Nie brakuje głosów, że prezydent klubu Luca Campedelli i tak wytrzymał bardzo długo.

W poniedziałek najważniejszy człowiek w Chievo spotkał się na obiedzie z jednym z kandydatów do roli nowego szkoleniowca Giuseppe Iachinim. Problem w tym, że Campedelli jest w stanie zaoferować mu umowę maksymalnie do końca sezonu, a były trener m.in. Sassuolo i Palermo chciałby podpisać przynajmniej dwuletni kontrakt.

W tej sytuacji rosną szanse Giampiero Ventury, który jest skłonny zgodzić się na warunki stawiane przez sternika Chievo. Nie zmienia to faktu, że jest to kandydatura niezwykle kontrowersyjna, która może nie spotkać się z akceptacją kibiców klubu z miasta Romea i Julii.

To właśnie 71-letni Ventura był selekcjonerem reprezentacji Włoch podczas eliminacji do mistrzostw świata w Rosji. Prowadzona przez niego kadra przegrała barażowy dwumecz ze Szwecją i nie awansowała do mundialu, co słusznie zostało uznane za wielką katastrofę. Krytyce nie było końca. Tydzień później Ventura został zwolniony i od listopada jest bezrobotny.

W zespole Chievo występuje dwóch Polaków: obrońca Paweł Jaroszyński i napastnik Mariusz Stępiński. Zdecydowanie lepiej radzi sobie drugi z wymienionych, który przeważnie był wystawiany w podstawowym składzie i w ośmiu spotkaniach Serie A strzelił dwa gole. Jaroszyński wystąpił w dwóch meczach ligowych.

