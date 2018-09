Torino FC - SSC Napoli 1-3. Zieliński wszedł, Milik na ławce

Piłkarze Torino FC przegrali z SSC Napoli 1-3 w meczu 5. kolejki Serie A. Piotr Zieliński wszedł na boisko krótko po tym, jak rywale zdobyli kontaktową bramkę i po akcji Polaka goście odzyskali dwubramkową zaliczkę.

Tym razem polscy piłkarze Napoli - Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński rozpoczęli mecz na ławce rezerwowych. "Zielu" pojawił się na murawie w 54. minucie, a Milik nie otrzymał dziś szansy.



Był to nie tyle piorunujący początek Napoli, co koszmarny Torino. Już w 4. minucie zabawa w polu karnym zakończyła się dla gospodarzy utratą gola. Emiliano Moretti zamiast wybić piłkę, kopnął ją w kolegę z obrony Nicolasa Nkoulou. Kameruńczyk robił co mógł, żeby zejść z toru lotu futbolówki, ale odbita od niego piłka trafiła pod nogi Lorenzo Insigne i napastnik Napoli huknął nie do obrony.

Trzy minuty później stuprocentowej okazji dla gości nie wykorzystał Simone Verdi. Piłkę na czystą pozycję wyłożył mu Dries Mertens, ale Salvatore Sirigu powstrzymał rywala.

Turyńczycy grali słabo i po stracie piłki w środku boiska o mało nie stracili drugiego gola w 10. minucie. Dośrodkował Mertens i niewiele brakowało, a Armando Izzo strzeliłby "samobója".

Sirigu kapitalnie interweniował w 15. minucie broniąc "główkę" Kalidou Koulibaly.

Piękna akcja dała Napoli drugiego gola w 20. minucie. Goście skontrowali, Mertens świetnie dośrodkował z lewego skrzydła, a Verdi strzałem bez przyjmowania piłki pokonał bramkarza Torino.

W 50. minucie Alejandro Berenguer dostał prostopadłe podanie w pole karne i został sfaulowany przez Sebastiana Luperto. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości i podyktował rzut karny. Pewnym strzałem przy słupku na kontaktowego gola zamienił go Andrea Belotti.



Cztery minuty później na boisku pojawił się Zieliński, który zastąpił Verdiego. "Zielu" szybko wypracował gola. Rozprowadził akcję Napoli, dostrzegł niepilnowanego Jose Callejona i choć ten trafił w słupek, to Insigne z bliska dobił piłkę.

Napoli wygrał czwarty z pięciu pierwszych meczów Serie A i z 12 punktami zajmuje pozycję wicelidera. Prowadzi Juventus , który też ma 12 "oczek", ale mecz 5. kolejki rozegra dzisiaj z Frosinone o godz. 20.30.

Zdjęcie Pomocnik Napoli Piotr Zieliński (z prawej) i gracz Torino Alejandro Berenguer / AFP

Torino FC - SSC Napoli 1-3 (0-2)

0-1 Lorenzo Insigne (4.)

0-2 Simone Verdi (20.)

1-2 Andrea Belotti (51. z karnego)

1-3 Lorenzo Insigne (59.)

Zdjęcie Lorenzo Insigne cieszy się z gola dla Napoli / PAP/EPA

MZ