Udinese - Lazio 1-2. Teodorczyk wszedł z ławki i zmarnował szansę na remis

Udinese przegrało z Lazio 1-2 (0-0) w środowym meczu 6. kolejki włoskiej Serie A. Polski napastnik gospodarzy Łukasz Teodorczyk pojawił się na murawie w 73. minucie i w końcówce zmarnował dogodną sytuację na doprowadzenie do remisu.

Chociaż Udinese wygrało w niedzielę z Chievo Werona, to Łukasz Teodorczyk stracił miejsce w w wyjściowym składzie zespołu. To bowiem po zejściu Polaka z boiska jego drużyna strzeliła oba gole, a autorem drugiego był zmiennik Polaka Kevin Lasagna. On też w nagrodę rozpoczął pojedynek z Lazio od pierwszej minuty.

W pierwszej połowie na murawie nie wydarzyło się nic ciekawego. Kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu drugiej w znakomitej sytuacji znalazł się za to Iworyjczyk Seko Fofana, lecz jego uderzenie z bliskiej odległości fantastycznie obronił bramkarz gości Thomas Strakosha. Ta sytuacja skłoniła trenera rzymian do dokonania zmian i w 55. minucie na boisku pojawił się m.in. Ciro Immobile.

Wejście najlepszego strzelca Lazio zmobilizowało jego kolegów do aktywniejszej gry i już dziesięć minut później prowadzili oni różnicą dwóch goli. Najpierw w 61. w zamieszaniu podbramkowym prowadzenie dał im obrońca Francesco Acerbi, a pięć minut później, po efektownym dryblingu w polu karnym, golkipera gospodarzy pokonał Argentyńczyk Joaquin Correa.

Gospodarze jednak nie zrezygnowali. Teodorczyk pojawił się na murawie w 73. minucie, a już siedem minut później kontaktowego gola strzelił Bram Nuytinck. Holender efektownie złożył się do strzału nożycami po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, lecz pomogło mu przy tym szczęście, gdyż piłka po drodze odbiła się jeszcze od jednego z obrońców gości i zmyliła Strakoshę.

Przedłużone aż o sześć minut spotkanie w końcówce dostarczyło dużych emocji. Nie tylko z powodu wielu żółtych kartek pokazanych piłkarzom obu drużyn, ale również z uwagi na starania gospodarzy o doprowadzenie do remisu. Okazję do tego miał m.in. Teodorczyk, lecz pod presją obrońcy nie trafił w bramkę po dośrodkowaniu z prawego skrzydła.

Lazio wygrało zatem ostatecznie 2-1 i odniosło czwarte z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach Serie A.

Udinese - Lazio 1-2 (0-0)



Bramki: 0-1 Francesco Acerbi (61.), 0-2 Joaquin Correa (66.), 1-2 Bram Nuytinck (80.)

