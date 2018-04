US Palermo. Polskie trio bliżej Serie A. "Nigdy nie cofają nogi"

Po 32 kolejkach Serie B Palermo poważnie liczy się w walce o jedno z dwóch czołowych miejsc premiowanych awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Na 10 meczów przed końcem rozgrywek "Rosanero" są trzeci, a do drugiego Frosinone tracą ledwie punkt. Spory udział w wynikach ekipy z Sycylii mają Polacy: Radosław Murawski, Paweł Dawidowicz i Przemysław Szymiński.

Najmniej występów z powyższej trójki (19) w tym sezonie zaliczył Dawidowicz. Wypożyczony w sierpniu z lizbońskiej Benfiki piłkarz z powodu grypy nie zagra również w najbliższym meczu z Parmą. Reprezentant Polski występuje po prawej stronie trzyosobowego bloku obrony, a po lewej najczęściej biega Szymiński. Były obrońca Wisły Płock rozegrał dotąd 23 mecze, z których 19 w podstawowym składzie. Najwięcej, bo aż 26 ligowych występów w obecnych rozgrywkach, ma na swoim koncie Radosław Murawski.



W przeszłości kapitan Piasta Gliwice jest pomocnikiem, a w połowie września w spotkaniu z Foggią strzelił jedynego dotąd gola. Swoją cegiełkę, o ile nie cegłę, do wysokiego miejsca dołożył też Thiago Cionek, który do stycznia (przeszedł do SPAL) był pewnym punktem sycylijskiej defensywy, rozgrywając 16 meczów i zapracowując na transfer do Serie A. To właśnie dobra postawa Cionka na Sycylii sprawiła, że klub nie zawahał się sięgnąć po kolejnych "Biało-Czerwonych".

- To poważni i dobrze przygotowani chłopcy. Z pewnością ich wkład w rozwój klubu będzie znaczący. Cechuje ich wielka ambicja i z pewnością obie strony na tej współpracy skorzystają. Palermo to wciąż ważne miejsce dla młodych piłkarzy – ocenił latem w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" świetnie znający włoskie realia prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

"Bez Polaków Palermo przegrywa, a z nimi w składzie wygrywa. Cała trójka zaadaptowała się w klubie niezwykle szybko, co jest przede wszystkim zasługą Cionka. To on pomógł im przezwyciężyć barierę językową, będącą największym problemem w procesie integracji. To trzej wojownicy w każdym aspekcie. (...) Piłkarze, którzy nigdy nie cofają nogi i którzy będą przydatni w szybkim powrocie do Serie A. Polscy wojownicy mogą okazać się skuteczną bronią Palermo" - napisano późną jesienią w serwisie LiveSiciliaSport.

Z ostatnich pięciu ligowych meczów Palermo wygrało aż cztery, notując po drodze tylko jeden remis, a we wszystkich na boisku pojawiali się Polacy. Świetna seria sprawiła, że przed zespołem z Sycylii sklasyfikowane są tylko Empoli i Frosinone, a wicelider w ostatnich tygodniach ma problemy z utrzymaniem najwyższej dyspozycji (dwa remisy i porażka w pięciu ostatnich kolejkach). Dodatkową szansą jest zajęcie miejsca 3.-8., gwarantującego prawo gry w barażach o trzecie miejsce premiowane awansem.

Dużo gorzej niż forma sportowa wygląda jednak w Palermo stan finansów. W listopadzie okazało się, że dziura w budżecie wynosi aż 70 mln euro i klubowi poważnie grozi bankructwo. Sprawą zajął się miejscowy sąd, a procedura rozpatrzenia wniosku o upadłość związała ręce właścicielowi – zarejestrowanej w Luksemburgu spółce Maurizio Zampariniego Alyssa SA – który do czasu zapadnięcia wyroku nie mógł sprzedać swoich udziałów. Ostatecznie sąd uznał, że wartość posiadanych piłkarzy przewyższa wierzytelności klubu i w ostatnich dniach podjął decyzję o uchyleniu wniosku.

"Od dziś będziemy w stanie koncentrować całą naszą energię na najważniejszym celu, jakim jest awans do Serie A" – skomentował decyzję sądu klub. "Nie kryjemy satysfakcji z pozytywnego wyroku, który potwierdził, że sytuacja Palermo staje się coraz lepsza i w przyszłości w sektorze finansów będzie w stanie dorównać takim klubom, jak Juventus, Roma i Inter" - dodano.

Już wkrótce "Rosanero" zarobić będą mogli sporo na sprzedaży Igora Coronady, którym poważnie zainteresowany jest występujący w Premier League Watford. Urodzony w Brazylii 25-latek imponuje formą w ostatnich miesiącach, notując sześć goli i osiem asyst.

Klub z Sycylii w ostatnich latach wypromował wielu znakomitych piłkarzy. Dość powiedzieć, że na Stadio Renzo Barbera rozbłysły gwiazdy Paulo Dybali, Edinsona Cavaniego, Javiera Pastore, Amauriego, Luki Toniego, Franco Vazqueza, Andrei Barzaglego, Simona Kjaera, Abela Hernandeza, Josipa Ilicicia, Fabio Grosso i Cristiana Zaccardo.

