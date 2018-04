W Serie A emocje będą do końca, Polacy biją się o mistrzostwo i utrzymanie

Kto zdobędzie mistrzostwo Włoch i zagra w Lidze Mistrzów? W poprzednich sezonach Serie A na tym etapie rozgrywek praktycznie wszystko było już jasne. Teraz nie wiadomo nic – Napoli i Juventus biją się o tytuł, trzy inne kluby walczą o Champions League, a SPAL i Chievo z Polakami w składzie chcą się utrzymać.

W Premier League Manchester City był pewniakiem do zdobycia tytułu od połowy sezonu, podobnie jak Paris St. Germain w Ligue 1. Bayern Monachium wywalczył mistrzostwo Niemiec już kilka kolejek temu, a Barcelona powinna powrócić na tron Primera Division w najbliższą niedzielę. Tymczasem w Serie A walka o prymat prawdopodobnie rozstrzygnie się na samym finiszu. Wszystko dzięki wygranej SSC Napoli w wyjazdowym spotkaniu z Juventusem. Jednak rywalizacja o miejsca 3. i 4. zapowiada się równie pasjonująco.

Terminarz dla Napoli

Wszystko miało pójść zgodnie z planem. 22 kwietnia Juventus wygrywa z Napoli, odskakuje na cztery punkty i jest niemal pewny zdobycia siódmego tytułu z rzędu. Nie tym razem. Neapolitańczycy sprawili niespodziankę i dzięki bramce zdobytej przez Kalidou Koulibaly’ego wywieźli z Turynu 3 punkty. Nie można wykluczyć, że było to jedno z największych i najważniejszych zwycięstw w historii klubu. By tak się stało podopieczni Maurizio Sarriego muszą wygrać wszystkie mecze do końca rozgrywek i liczyć na przynajmniej jedno potknięcie ”Starej Damy”.

Za Napoli przemawia terminarz. Najtrudniejszy mecz – przynajmniej na papierze – zespół z Neapolu rozegra w najbliższą niedzielę. Wówczas klub Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną, która nadal może awansować na 6. miejsce w tabeli i zapewnić sobie udział w Lidze Europy. Aktualnie ”Viola” plasuje się na 9. pozycji, ale do szóstej Atalanty traci zaledwie cztery punkty.

Później będzie już łatwiej – ekipa Sarriego zagra u siebie z Torino, na wyjeździe z Sampdorią, a sezon zakończy spotkaniem z FC Crotone. We Włoszech nie brakuje głosów, że pierwszy z wymienionych zespołów nie będzie przesadnie przeszkadzał piłkarzom Napoli – nikt nie chce, by Juventus ponownie cieszył się z mistrzostwa.

Tymczasem w Turynie zrobiło się nerwowo. Punkt przewagi to mało, a biorąc pod uwagę najbliższych rywali – bardzo mało. W sobotę podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się na wyjeździe z Interem Mediolan. Trener ”Nerazzurich” Luciano Spalletti nie ukrywa, że jego piłkarze „są wściekli”, bo od siedmiu sezonów nie zdobyli żadnego trofeum i zrobią wszystko, by pokrzyżować szyki odwiecznym rywalom.

Na tym oczywiście nie koniec. W przedostatniej kolejce ”Stara Dama” zagra w Rzymie z AS Romą. To również będzie mecz o sześć punktów dla drużyny ”Giallorossich”, która celuje w Ligę Mistrzów. Ponadto Juventus podejmie niewygodną Bolognę i spadkowicza Hellas Verona. Zatem droga po tytuł zrobiła się dla turyńczyków bardzo wyboista, ale wszystko nadal zależy od nich.

Dla kogo Liga Mistrzów?

Pierwsze dwa miejsca są już zarezerwowane dla Napoli i Juventusu. Natomiast o Ligę Mistrzów będą się biły jeszcze trzy kluby: Inter, Roma oraz Lazio. Ostatni z wymienionych zespołów jest największą niespodzianką w obecnym sezonie. Słusznie za ojca sukcesu ”Biancocelestich” uznawany jest Simone Inzaghi, o którego już nieśmiało dopytują włodarze ”Juve”. Zaledwie 42-letni szkoleniowiec miał być tylko ”opcją tymczasową” po zwolnieniu Stefano Piolego, a został na zdecydowanie dłużej – jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2020 roku.

Inzaghi dobrze dogaduje się z piłkarzami, nikogo nie faworyzuje, a drużyna pod jego wodzą gra efektowną piłkę. I niewykluczone, że to właśnie Lazio będzie rozdawało karty w wyścigu po Champions League. W ostatniej kolejce ligowej aktualnie 4. zespół Serie A zagra na Stadio Olimpico z Interem.

Mediolańczycy zaczęli sezon znakomicie – w pierwszych szesnastu meczach zanotowali aż czternaście zwycięstw, a gwiazdą pierwszej wielkości był Mauro Icardi. Jednak później przyszła inna seria – siedmiu spotkań bez wygranej - i stało się jasne, że marzenia o mistrzowskim tytule można wyrzucić do kosza. Nawet tak doświadczony trener jak Luciano Spalletti nie wiedział, co się dzieje. Jego zespół powoli wraca na właściwe tory, wygrał dwa ostatnie mecze i pozostał w grze o Ligę Mistrzów. Problem w tym, że oprócz spotkania z Lazio ”Nerazzurri” będą musieli się uporać z Juventusem. Brak zwycięstwa w sobotnim meczu może przekreślić ich szanse na powrót do europejskiej elity, a przecież Roma i Lazio mają punkt więcej.

Na ten moment Roma wydaje się najpoważniejszym kandydatem do gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wprawdzie drużynę Eusebio Di Francesco czeka spotkanie z Juventusem (37. kolejka) oraz mecze z walczącymi o utrzymanie Chievo i Cagliari, ale jeśli piłkarze nagle nie stracą motywacji i koncentracji po klęsce z Liverpoolem (2-5), to nikt nie powinien im zabrać 3. miejsca.

Polacy walczą o byt

SPAL Thiago Cionka i Bartosza Salamona oraz Chievo Pawła Jaroszyńskiego i Mariusza Stępińskiego czeka bardzo gorąca końcówka sezonu. Pierwszy z wymienionych klubów plasuje się na 18. miejscu i ma dwa punkty straty do znajdujących się na bezpiecznych pozycjach Crotone i właśnie Chievo. Jednak atutem SPAL jest terminarz i mecze ze spadkowiczami – Hellasem Verona i Benevento. Bezpieczne Torino i przechodząca gorszy okres Sampdoria także wydają się w zasięgu klubu z Ferrary.

Chievo w sobotę czeka spotkanie z Romą, ale później nie powinno być trudno – kluczowy może się okazać mecz z Crotone w Weronie. Wygrana powinna zapewnić Jaroszyńskiemu i Stępińskiemu spokojne lato. Warto przyglądać się zwłaszcza grze napastnika, który w ostatnich kolejkach zaczął trafiać do siatki i nadal ma szanse, by pojechać na mundial.

