Walter Sabatini odszedł z Interu, bo nie dostał zgody na transfery?

W środę wieczorem włoskie media obiegła informacja o niespodziewanym rozstaniu Interu Mediolan z technicznym koordynatorem Walterem Sabatinim, który wspólnie z Piero Ausilio miał zaplanować transferową strategię na lato. Według dziennika ”La Gazzetta dello Sport” poszło o brak wolnej ręki przy dokonywaniu transferów.

Sabatini dołączył do Interu latem ubiegłego roku. To właśnie on odegrał kluczową rolę przy pozyskaniu obrońcy Milana Skriniara z Sampdorii. Jednak prawdziwą siłę w negocjacjach miał pokazać zimą. Problem w tym, że w przeciwieństwie do dyrektora sportowego Piero Ausilio nie dokonał żadnej transakcji.

Zdaniem ”La Gazzetta dello Sport” Sabatini chciał sprowadzić na San Siro m.in. Javiera Pastore z Paris St. Germain i Alexa Teixeirę z Jiangsu Suning. Tak się jednak nie stało – powodem miał być brak zgodny członków zarządu, którzy woleli, by duże pieniądze wydawać latem. Ponoć Sabatini od dłuższego czasu był mocno niezadowolony z zaistniałej sytuacji i faktu, że nie ma wolnej ręki.

- To jego wybór. Wszyscy w klubie muszą być skoncentrowani, by zrealizować wytyczone cele. Nie mam nic więcej do dodania – tłumaczył enigmatycznie prezes Interu Alessandro Antonello.

Sabatini nie mógł się również dogadać z Ausilio. Ponoć w kilku przypadkach sam prowadził negocjacje, co mocno zdenerwowało dyrektora sportowego. To właśnie z tego powodu 62-letni Włoch nie uczestniczył w rozmowach z pomocnikiem Barcelony Rafinhą, a jego pomysły transferowe przestały być brane pod uwagę przez zarząd.

