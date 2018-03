Wielki powrót Buffona do reprezentacji Włoch

Gianluigi Buffon, rywal Wojciecha Szczęsnego w bramce Juventusu Turyn podjął decyzję o powrocie do gry w reprezentacji Włoch. Legendarny bramkarz przyjął powołanie od tymczasowego selekcjonera Luigiego Di Biagio na dwa towarzyskie mecze z Argentyną oraz Anglią.

Zdjęcie Gianluigi Buffon /SID

Jeden z najlepszych zawodników w historii futbolu na swojej pozycji, w połowie listopada zeszłego roku ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Nastąpiło to zaraz po przegranych meczach barażowych o mundial w Rosji przeciwko Szwecji.

Reklama

Buffon początkowo planował rozstanie z kadrą narodową po mistrzostwach świata w 2018 roku. Jednak z powodu sensacyjnego braku awansu, zdecydował o natychmiastowym odejściu. Pod koniec listopada, gdy emocje opadły, Włoch zadeklarował, że jest gotów wrócić i pomóc drużynie w każdej chwili:

- Grając w „Juve” czy reprezentacji, zawsze określałem się jako żołnierza. Nigdy nie odmówię kadrze, nawet jak dostanę telefon w wieku 60 lat – oświadczył bramkarz.

Buffon znalazł się wśród 26 powołanych na dwa najbliższe spotkania. Pierwsze z Argentyną odbędzie się 23 marca na Etihad Stadium w Manchesterze. Potyczka z Anglią zostanie rozegrana 27 marca na Wembley w Londynie. Trudno spodziewać się, by legendarny golkiper nie dostał choćby jednej szansy do zaprezentowania swoich umiejętności. Jego powrót to „święto” dla wszystkich kibiców.

Zdaniem portalu skysport.it Buffon planuje grać dla swojego kraju do mistrzostw Europy w 2020 roku. Sam zainteresowany również tego nie wyklucza:

- Żyję z dnia na dzień i niczego nie wykluczam – powiedział piłkarz Juventusu podczas rozdania nagród dziennika „La Gazzetta dello Sport”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Szczęsny po meczu z Meksykiem (0-1). Wideo TV Interia

Dla reprezentanta kraju będzie to ostatnia szansa na zdobycie mistrzostwa Europy wśród seniorów, jakiego brakuje w kolekcji 40-latka. Euro 2020 będzie historycznym turniejem z powodu dużej ilości państw, w jakich się odbędzie. Kibice będą oglądać zmagania na stadionach aż 12 różnych państw.

Gianluigi Buffon jest rekordzistą pod względem występów dla drużyny narodowej Włoch. Dotychczas wystąpił w aż 175 meczach. Zadebiutował 29 października 1997 roku w pierwszym barażowym spotkaniu o mundial we Francji przeciwko Rosji. „Gigi” wszedł z ławki rezerwowej, ponieważ murawę musiał opuścić kontuzjowany Gianluca Pagliuca. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Decyzja o powrocie do „Squadra Azzurra” to zła informacja dla Wojciecha Szczęsnego, który rywalizuje z włoskim golkiperem o miejsce w podstawowym składzie Juventusu Turyn. Wydawało się, że po zakończeniu obecnego sezonu Szczęsny stanie się bramkarzem numerem jeden w bramce „Starej Damy” z powodu odejścia na sportową emeryturę swojego rywala.

Jednak przedłużenie reprezentacyjnej kariery przez legendę piłki nożnej wiąże się automatycznie z jej dalszą kontynuacją także w klubie. Jeśli potwierdzą się doniesienia włoskiego portalu, to polski piłkarz stanie przed trudnym wyzwaniem.

AB