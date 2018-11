Klub z Werony oficjalnie poinformował, że Domenico Di Carlo został następcą zwolnionego Giampiero Ventury. 54-letni szkoleniowiec z miasta Romea i Julii prowadził już zespół w latach 2008-2010 i 2011-2012. Włoch podpisał roczny kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Celeban po meczu z Górnikiem Zabrze (2-2). Wideo INTERIA.TV

W niedzielę prowadzone przez Venturę Chievo tylko zremisowało u siebie 2-2 z Bologną. Po spotkaniu 70-letni trener poinformował piłkarzy, że rezygnuje z dalszej pracy. Zdaniem dyrektora sportowego klubu zawodnicy dalej chcieli z nim współpracować, ale innego zdania jest żywa legenda Chievo Sergio Pellissier – on z kolei twierdził, że szkoleniowiec stracił zaufanie podopiecznych.

Reklama

We wtorek klub i Ventura doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania umowy. Jednak Chievo szybko znalazło jego następcę. Jeszcze dziś oficjalnie został nim Domenico Di Carlo.

Włoch pracował w Chievo od listopada 2008 roku do maja 2010. Gdy po raz pierwszy opuszczał klub zostawił go na 14. miejscu w Serie A. Jego powrót do Werony w czerwcu 2011 również zakończył się umiarkowanym sukcesem – Di Carlo przepracował pełny sezon (10. miejsce), by w październiku 2012 r. zostać zwolnionym.

Oprócz Di Carlo do klubu dołączyli m.in. asystent Claudio Valigi, trener od przygotowania fizycznego Lorenzo Riela i doradca techniczny Martino Sofia.

Di Carlo jest trzecim trenerem Chievo w obecnym sezonie. Jeszcze przed Venturą zespół prowadził Lorenzo D’Anna, który został zwolniony po dwóch remisach i sześciu porażkach.

Po 12. kolejkach Serie A Chievo plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli. Wprawdzie drużyna zremisowała trzy mecze, ale z powodu przedsezonowych sankcji startowała do sezonu z trzema ujemnymi punktami.

Piłkarzami klubu z Werony są Polacy: Paweł Jaroszyński oraz Mariusz Stępiński.

Zdjęcie Domenico Di Carlo / SID

po