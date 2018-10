Włochy: FC Bologna zremisowała z Torino FC, dobry mecz Łukasza Skorupskiego

Łukasz Skorupski ponownie należał do najlepszych na boisku i gdyby nie on, to FC Bologna nie cieszyłaby się z jednego punktu w spotkaniu 9. kolejki Serie A z Torino FC. Mecz zakończył się remisem 2-2 (0-1), ale to goście byli zdecydowanie bliżej zwycięstwa.

Torino przycisnęło od pierwszych minut i już w 9. minucie Skorupski musiał interweniować po raz pierwszy uprzedzając Andreę Belottiego. Niestety chwilę później było 1-0 dla gości – defensorzy gospodarzy nie potrafili upilnować Iago Falque, który zbiegł z piłką do środka i popisał się fenomenalnym uderzeniem z dystansu, a futbolówka wylądowała w okienku. Polski bramkarz nie miał absolutnie żadnych szans by obronić ten strzał.

Jeszcze w pierwszej połowie Skorupski przynajmniej dwa razy uchronił swój zespół przed utratą gola – najpierw dobrze wyszedł do piłki, gdy ponownie pogubili się defensorzy i zatrzymał Iago Falque, a minutę później w ostatniej chwili zablokował strzał Belottiego.

Druga odsłona zaczęła się dla gospodarzy w najgorszy możliwy sposób. Była 54. minuta, gdy Iago Falque dograł w pole karne do Daniele Basellego, a ten popisał się sprytnym strzałem tuż przy słupku. Skorupski ponownie nie miał nic do powiedzenia.

Gdy wydawało się, że przyjezdni podwyższą prowadzenie do roboty wzięli się ofensywni gracze Bologni. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do siatki trafił Federico Santander. Po uderzeniu głową Rodrigo Palacio piłka odbiła się od słupka i spadła wprost pod nogi paragwajskiego napastnika, który nie miał problemów ze skierowaniem jej do bramki.

Natomiast w 77. minucie po dwójkowej akcji Ricardo Orsoliniego z Arturo Calabresim bramkę zdobył drugi z wymienionych, który wbiegł w pole karne i huknął pod poprzeczkę.

Piłkarze Torino nie odpuścili i dążyli do strzelenia trzeciego gola. Raz jeszcze Skorupskiego próbował pokonał Iago Falque, ale Polak był górą. Z kolei tuż przed zakończeniem spotkania Rincon oddał strzał z dystansu, po którym piłka odbiła się od jednego z obrońców i mogła zaskoczyć bramkarza, jednak wychowanek Górnika Zabrze zdołał sparować futbolówkę na rzut rożny.

Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. Mimo słabej gry Bologna zdołała wywalczyć punkt. Nie zmienia to faktu, że dorobek prowadzonego przez Filippo Inzaghiego zespołu prezentuje się mizernie – zaledwie 8 ”oczek”.

