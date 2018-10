Włochy: Gennaro Gattuso bezpieczny. Ma pełne poparcie władz AC Milan

Zwycięstwo AC Milan w ostatnim meczu ligowym z Sampdorią (3-2) ostudziło zapędy dziennikarzy rozpisujących się na temat zwolnienia szkoleniowca Gennaro Gattuso. Teraz głos w tej sprawie zabrał dyrektor generalny ds. sportu Leonardo. Brazylijczyk podkreślił, że trener ma pełne poparcie klubu i piłkarzy i nikt nawet nie myślał o jakichkolwiek roszadach ty tym stanowisku.

Zdjęcie Gennaro Gattuso /Getty Images

Po dwóch dotkliwych porażkach z Interem Mediolan (Serie A, 0-1) i Realem Betis (Ligia Europy, 1-2) pojawiły się głosy, że Gennaro Gattuso wkrótce pożegna się z posadą. Włoskie dzienniki zwracały uwagę, że szkoleniowiec stracił zaufanie członków zarządu, a jego niewielkie doświadczenie sprawia, że nie potrafi trafić do piłkarzy. Jednak zwycięstwo nad Sampdorią pozwoliło mu złapać oddech, a teraz na temat dziennikarskich plotek wypowiedział się dyrektor generalny ds. sportu Leonardo.

- Doniesienia o przyszłości "Rino" pochodzą z zewnątrz i z tego co wiem są kompletnie nieuzasadnione. Dlatego nie wydaliśmy żadnego oficjalnego komunikatu, bo "Rino" doskonale wie, że ma pełne zaufanie klubu i piłkarzy - powiedział Brazylijczyk.

W środę "Rossoneri" zmierzą się na San Siro z Genoa CFC. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w pierwszej kolejce Serie A, ale z powodu tragedii związanej z zawaleniem mostu Ponte Morandi w Genui zostało przełożone.

- Celem takiego klubu jak Milan jest oczywiście powrót do Ligi Mistrzów. Wierzymy, że mamy idealne podstawy, bo osiągnąć ten cel, ale nie możemy dopuści do tego, by przerodziło się to w obsesję. Na ten moment mamy trzy punkty straty do 4. miejsca i jeden mecz zaległy, co jest w pełni zgodne z naszymi ambicjami - podkreślił Leonardo.

Po 9. meczach Serie A Milan plasuje się na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem 15 punktów.

