Włochy: Giuseppe Rossi podejrzany o doping

Były piłkarski reprezentant Włoch Giuseppe Rossi miał pozytywny wynik testu antydopingowego i grozi mu roczna dyskwalifikacja. To kolejny zwrot w karierze doświadczanego przez kontuzje 31-letniego napastnika, który obecnie pozostaje bez klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To jest Ekstraklasa, tego nie zrozumiesz. Podsumowanie 9. kolejki. Wideo Eurosport



O grożącej Rossiemu karze poinformowała antydopingowa agencja Nado Italia. W organizmie Rossiego stwierdzono obecność dorzolamidu, który może być wykorzystany jako środek maskujący. To składnik kropli do oczu, które same w sobie nie są zakazane, jednak Rossi dwukrotnie wcześniej zapewniał, że ich nie używał.

Reklama

Test antydopingowy został przeprowadzony w maju, po meczu Genoi, w której wówczas grał, z Benevento. Jego sprawa ma być rozpatrywana w przyszłym tygodniu.

W reprezentacji Włoch urodzony w Stanach Zjednoczonych Rossi grał w latach 2008-2014. Wystąpił w 30 meczach i zdobył siedem bramek. Jego kariera była przerywana przez serię urazów kolana.