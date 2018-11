Włoskie media krytycznie o postawie Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek już od trzech spotkań nie zdobył gola dla Genoa CFC. Po porażce z AC Milan (1-2) włoskie media krytycznie oceniły polskiego napastnika. Piątek i tak jest liderem strzelców Serie A, na koncie ma dziewięć bramek zdobytych w dziesięciu meczach.

Starcie z AC Milan na San Siro miało być okazją do przełamania dla Krzysztofa Piątka, który po serii meczów ze zdobytą bramką nie trafił przeciw Juventusowi Turyn (1-1) oraz Udinese Calcio (2-2). W środę nasz snajper nie znalazł drogi do bramki Rossonerich, jego zespół przegrał starcie 1-2, a Polak został zmieniony w 85. minucie meczu przez Gorana Pandeva.



"Wysłał na murawę swój hologram. Dzięki dobrej grze Milanu nie zaistniał na murawie" - ocenił występ polskiego snajpera dziennikarz Eurosportu Italia. "Złapał zadyszkę i nie pomógł drużynie w ofensywie" - czytamy na Fox Sport. O "słabej grze Genoi, bez wyjątku" napisała "La Gazzetta dello Sport", a Sky Sports cytuje trenera Genoi, Ivana Juricia, który przyznał, że Polak pomaga drużynie przez cały mecz, nawet gdy nie trafia.



- Piątek to brylant. Nie błyszczy jak na początku sezonu, ale ciężko pracuje i sporo biega - docenił polskiego napastnika szkoleniowiec.



"Piątek po raz pierwszy miał okazję zaprezentować się kibicom na San Siro, ale nawet nie dokończył spotkania. W starciu z defensywą Milanu zupełnie zginął" - relacjonuje pojedynek "Tuttosport", zaś "Corriere dello Sport" pisze o "nietykalnym Piątku", który nie trafia, ale ma pewne miejsce w składzie Genoi.



Polski snajper na koncie ma dziewięć bramek zdobytych w dziesięciu meczach Serie A. W klasyfikacji strzelców o dwa trafienia wyprzedza Cristiano Ronaldo.