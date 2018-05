Wojciech Szczęsny bierze "jedynkę" w Juventusie Turyn

Włoski dziennik "TuttoSport" donosi, że pomocnik Liverpool FC Emre Can ma wylądować we Włoszech już w środę. Niemiec jest już bardzo bliski podpisania kontraktu z Juventusem Turyn i koszulki z ulubionym numerem "23". W minionym sezonie z tym numerem grał Wojciech Szczęsny, ale Polak ma teraz przejąć "jedynkę" po Gianluigim Buffonie.

Już od dawna media informowały, że Emre Can chce zmienić otoczenie. Pomocnikiem Liverpoolu od kilku miesięcy interesowali się szefowie Juventusu. Reprezentant Niemiec od marca leczył uraz i do składu The Reds wrócił praktycznie przed samym finałem Ligi Mistrzów w Kijowie. Do potajemnego spotkania między Canem a szefami Juventusu miało dojść w kwietniu w Monachium. Niemiec lada chwila podpisze pięcioletni kontrakt z mistrzami Włoch.

Odejście Cana z Premier League stało się jeszcze bardziej prawdopodobne, bowiem Liverpool wzmocnił Fabinho. Brazylijczyk na Anfield trafił z AS Monaco, kosztował niecałe 50 milionów euro.

Can podobno już wybrał nawet numer, z którym chciałby występować w Juventusiem. Niemiec wytrwale trzyma się numeru 23. Bluzę z numerem jeden przejmie za to Wojciech Szczęsny. Polak zostanie liderem bramki "Starej Damy", po tym jak klub po siedemnastu latach gry opuścił Gianluigi Buffon.