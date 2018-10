Wojciech Szczęsny: Nigdy nie będę takim bramkarzem jak Buffon

- Przyjście do Juventusu było najlepszą szansą jaką dostałem w karierze – tłumaczy Wojciech Szczęsny, który po odejściu Gianluigiego Buffona jest numerem jeden między słupkami „Starej Damy”. Polak docenia wpływ legendarnego bramkarza na rozwój swojej kariery dodając, że „nigdy nie będzie drugim Buffonem”.

Szczęsny dołączył do ekipy z Turynu latem 2017 roku. W pierwszym sezonie miał być drugim bramkarzem, trenować pod okiem Buffona, a po roku wskoczyć na jego miejsce, bowiem Włoch zapowiedział, że odejdzie z Juve.

Tak też się stało. Polak przez 12 miesięcy pełnił rolę zmiennika, ale zaliczył również sporo, bo aż 21 występów w pierwszym składzie. Widać było, że trener Massimiliano Allegri powoli wprowadza go do drużyny.

Od początku tegorocznych rozgrywek jest pełnoprawnym numerem jeden, ale docenia fakt, że mógł trenować pod okiem legendarnego kolegi. – Może i zrobił jeden krok w tył, bo wiedziałem, że usiądę na ławce, ale też wiedziałem, że dzięki temu zrobię dwa kroki do przodu – powiedział Polak.

- Przyjście do Juventusu były najlepszą szansą jaką dostałem do tej pory w karierze. Jestem dumny, że gram w barwach tak mocnej ekipy. A obserwowanie Buffona przed rok dużo mi dało. Widziałem jak profesjonalnie podchodzi do obowiązków. On jest prawdziwym liderem, zarówno na boisku jak i w szatni, ale też normalnym człowiekiem, który lubi pożartować. Sporo od niego się nauczyłem – dodał Szczęsny.

Juventus wygrał na początek ligi wszystkie siedem meczów. W sobotę w 8. kolejce Serie A zmierzy się na wyjeździe z Udinese (godz. 18:00).