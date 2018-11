Zinedine Zidane wróci na ławkę trenerską w 2019 roku?

Francuz Zinedine Zidane, który latem rozstał się z Realem Madryt, być może wróci w 2019 roku na trenerską ławkę. Media łączą go z przejęciem sterów w Manchesterze United, ale sam Francuz wydaje się być przygotowywany do przejęcia Juventusu Turyn.

- Witajcie! Jestem w Madrycie, ale chciałem pozdrowić z tego miejsca wszystkich fanów Juve. Mam nadzieję, że wkrótce do was dołączę. Wszystkiego najlepszego dla was i forza Juve! - mówi Francuz w specjalnym nagraniu, które zamieścił w sieci.



Jeśli potwierdzą się doniesienia mediów, w 2019 roku Zidane wróci do Juventusu Turyn w roli działacza, a latem zastąpi Massimiliano Allegriego na stanowisku trenera Starej Damy.



Zidane piłkarzem Juventusu był w latach 1996-2001. Z Turynu przeniósł się do Realu Madryt, w którym ostatnio pełnił funkcję trenera. Z Królewskimi wygrał m.in. trzy kolejne edycje Ligi Mistrzów. Teraz może wrócić do Piemontu, by przywrócić blask chwały Starej Damie.



W Turynie "Zizou" spotka się z piłkarzem, który był kluczowym ogniwem Królewskich, czyli Cristiano Ronaldo.