Cristiano Ronaldo. Cztery etapy bombowego transferu. Wideo

To, co na początku wydawało się niemożliwe, we wtorek stało się faktem. Największa gwiazda Realu Madryt Cristiano Ronaldo opuścił "Królewskich" i przeniósł się do Juventusu. "Stara Dama" zapłaciła za Portugalczyka 100 milionów euro. Oto cztery etapy największego transferu tego lata.