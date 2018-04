Aleksandra Jagieło zakończyła sportową karierę

Dwukrotna mistrzyni Europy siatkarka Aleksandra Jagieło postanowiła zakończyć karierę. "Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść' - powiedziała w czwartek po meczu, w którym jej BKS Profi Credit Bielsko-Biała pokonał u siebie Polski Cukier Muszyniankę Muszyna 3:0.

Jak wyjaśniła po meczu dziennikarzom jest w ciąży, a po urodzeniu dziecka - ze względu na wiek - nie zamierza kontynuować występów.

"Dziś to był mój ostatni mecz w karierze. Nie udało się zrealizować jednego marzenia sportowego. Mówię o wyjeździe na igrzyska olimpijskie. Mogę jednak powiedzieć, że jestem spełnioną zawodniczką. Miałam dużo szczęścia przez całą karierę. Myślę jednak, że było to też konsekwencją ciężkiej pracy. Cieszę się, że w ten sposób mogłam przeżyć to swoje siatkarskie życie" - powiedziała Jagieło, która chciałaby w przyszłości mieć pracę związaną z siatkówką. Na razie nie chce za daleko wybiegać z planami w przyszłość.

Zawodniczka po 13 latach latach przerwy wzmocniła BKS przed sezonem 2017/2018. Jagieło przyszła do Bialskiego Klubu Sportowego w 1999 r. z SMS PZPS Sosnowiec. W Bielsku-Białej występowała pięć lat. Później przez trzy sezony grała we włoskiej drużynie Rebecchi River Volley Piacenza. Po powrocie do kraju broniła barw Muszynianki Muszyna, a potem Chemika Police. Ma w dorobku osiem tytułów mistrzyni Polski. Czterokrotnie wywalczyła Puchar Polski i trzykrotnie Superpuchar.

Z reprezentacją kraju dwukrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy w 2003 i 2005 roku oraz wywalczyła brąz w 2009. Wywalczyła też Puchar CEV.

"Nie ukrywajmy, mam już swoje lata (urodziła się 2 czerwca 1980 r. w Nisku - przyp. red). Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Poza tym spodziewam się drugiego dziecka" - dodała.

Dzięki czwartkowemu zwycięstwu jej zespół zajął w końcowej klasyfikacji sezonu 2017/2018 siódme miejsce. Jednak Jagieło przyznała, że apetyty były zdecydowane większe.

"To nie był taki sezon, jaki byśmy wszyscy chcieli. Apetyty, ale i możliwości był dużo większe. Szkoda, ale to jest sport" - powiedziała Jagieło.