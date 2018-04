Grot Budowlani Łódź - Chemik Police 3:0 w 2. meczu półfinałowym

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź pokonały Chemika Police 3:0 w drugim meczu półfinałowym mistrzostw Polski i wyrównały stan rywalizacji. Awans do finału wywalczy drużyna, która odniesie dwa zwycięstwa.

Zdjęcie Zawodniczka Grot Budowlanych Łódź Martyna Grajber (P) i Katarzyna Gajgał-Anioł z Chemika Police / Grzegorz Michałowski /PAP

Przed własną publicznością łodzianki udanie zrewanżowały się faworytkom tej półfinałowej pary. Pokazały charakter i zgodnie z zapowiedziami nie zamierzały oddawać miejsca w finale bez walki.



Co prawda początek spotkania należał do broniących tytułu policzanek, przez co gospodynie cały czas pierwszy set goniły wynik. Przegrywały już 14:20, ale ich ambitna postawa została nagrodzona w końcówce. W decydującym momencie dwukrotnie do remisu doprowadzała Agnieszka Kąkolewska (22:22 i 23:23), a dwa ostatnie punkty zdobyły Kaja Grobelna i Ewelina Polak (as serwisowy).



Zwycięstwo w takich okolicznościach wyraźnie dodało wiary podopiecznym trenera Błażeja Krzyształowicza, które w drugiej partii, przy zagrywce Kąkolewskiej, ze stanu 0:3 objęły prowadzenie 8:3. Później dużo lepiej prezentowały się na parkiecie, za to wielkie trudności z kończeniem ataków miały przyjezdne (najskuteczniejsza w tej partii Stefana Veljkovic zdobyła tylko trzy punkty). W efekcie wicemistrzynie kraju cały czas utrzymywały bezpieczną przewagę (12:7, 17:12 i 24:17), a seta zakończyła Martyna Grajber.



W trzeciej odsłonie inicjatywę odzyskały podopieczne włoskiego trenera Marcello Abbondanza, które prowadziła do stanu 20:19. Do wyrównania doprowadziła jednak Grobelna, a prowadzenie gospodyniom dała Martyna Grajber (21:20). Końcówka należała do gospodyń, a mecz punktem z zagrywki zakończyła Kąkolewska.



Finalistę wyłoni trzecie spotkanie obu drużyn, które zaplanowano na sobotę.



W drugim półfinale ŁKS Commercecon Łódź rywalizuje z Developresem SkyRes Rzeszów. Pierwszy mecz wygrały rzeszowianki 3:2. Rewanż w Łodzi w czwartek (godz. 18).

Drugi mecz półfinału play off:

Grot Budowlani Łódź - Chemik Police 3:0 (25:23, 25:17, 25:22)

Pierwszy mecz: Chemik - Budowlani 3:1. Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 1-1.



Decydujący mecz w sobotę w Policach.

Grot Budowlani: Paula Vincourova, Kaja Grobelna, Martyna Grajber, Gabriela Polańska, Julia Twardowska, Agnieszka Kakolewska - Agata Witkowska (libero) - Adrianna Muszyńska, Ewelina Polak.



Chemik Police: Sladjana Mirkovic, Bianka Busa, Stefana Veljkovic, Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk, Katarzyna Gajgał-Anioł - Aleksandra Krzos (libero) - Berenika Tomsia, Straszimira Simeonowa, Izabela Bełcik, Agnieszka Bednarek-Kasza.