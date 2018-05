Jaroslava Pencova nową środkową Grot Budowlanych Łódź

Słowacka siatkarka, grająca na pozycji środkowej, Jaroslava Pencova w sezonie 2018/2019 będzie reprezentowała barwy Grot Budowlanych Łódź - przekazał w środę klub w oficjalnym komunikacie.

Jaroslava Pencova ma za sobą grę w lidze słowackiej, niemieckiej, azerskiej, polskiej oraz włoskiej. Ostatni sezon spędziła występując we włoskiej Serie A1, w drużynie SAB Volley Legnano, gdzie była drugą najlepiej blokującą w lidze (0,81 bloku na set) zaraz za Brazylijką, Adenizia Ferreirą da Silva. Dwudziestoośmioletnia środkowa na swoim koncie ma cztery Puchary Słowacji (2008, 2009, 2011, 2012), dwukrotnie zdobyty tytuł mistrzowski w Słowacji (2009, 2012), dwa srebrne oraz dwa brązowe krążki wywalczone w lidze słowackiej. Pencova dwukrotnie sięgnęła po mistrzostwo Niemiec (2014 i 2015), a w 2017 roku została wybrana najlepszą siatkarką na Słowacji. W Polsce reprezentowała barwy BKS-u Profi Credit Bielsko-Biała.



- Jestem bardzo szczęśliwa, że w przyszłym sezonie będę grała w jednym z najlepszych klubów w Polsce. Grałam już w Polsce, kilka miesięcy po kontuzji mojego ramienia i bardzo lubię atmosferę, jaka tutaj panuje. Polacy kochają siatkówkę, wiem, że klub ma wspaniałych kibiców i nie mogę się doczekać aż spotkam ich osobiście. Nadal stawiam sobie najwyższe cele, mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań byśmy doszli jak najwyżej i osiągnęli to, co planujemy. Jestem bardzo podekscytowana tym, że będę mogła grać w Grot Budowlanych Łódź - powiedziała nowa zawodniczka łodzianek.



- Cieszymy się, że udało nam się podpisać kontrakt z Jaroslavą. Jestem przekonany, że będzie to jedna z czołowych środkowych w naszej lidze, tak jak w ubiegłym sezonie była w lidze włoskiej. Liczę na to, że środek, tak jak do tej pory, dalej będzie stanowił o sile naszego zespołu - ocenił prezes klubu, Marcin Chudzik.



Na środku siatki Jaroslava Pencova będzie walczyć o miejsce w pierwszym składzie z Gabrielą Polańską i Agnieszką Kąkolewską, reprezentantkami Polski.