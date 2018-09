Liga Siatkówki Kobiet. Jegor Pimahin odwołany z funkcji trenera KSZO

- Mając na względzie przede wszystkim cel sportowy, po rozmowach z Jegorem Pimahinem zarząd zespołu KSZO postanowił zakończyć z nim współpracę w charakterze pierwszego trenera – poinformował we wtorek ostrowiecki klub ekstraklasy siatkarek.

Po zakończeniu ubiegłego sezonu w miejsce Adama Grabowskiego trenerem KSZO został Maciej Bartodziejski, a na jego asystenta wyznaczono wówczas Pimahina. Pod koniec sierpnia Bartodziejski poinformował, że rezygnuje z prowadzenia zespołu, podając jako powód sprawy rodzinne.

Wtedy pierwszym szkoleniowcem został Pimahin, a drugim trenerem Mateusz Janik.

W przesłanym we wtorek komunikacie klub poinformował, że Białorusin co prawda rozpoczął przygotowania do sezonu, ale po ich wstępnej analizie zarząd postanowił zatrudnić w roli szkoleniowca trenera z większym doświadczeniem w pracy z zespołem Ligi Siatkówki Kobiet. Klub przekazał, że nazwisko następcy Pimahina powinno być znane jeszcze w tym tygodniu.

Rozgrywki ekstraklasy KSZO zainauguruje 3 listopada wyjazdowym meczem z Developresem SkyRes Rzeszów.