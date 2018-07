Liga Siatkówki Kobiet: Klaudia Kaczorowska wraca do Enea PTPS Piła

W sezonie 2018/2019 przyjmującą Enea PTPS Piła będzie Klaudia Kaczorowska, która wraca do Piły po ośmiu sezonach spędzonych w różnych klubach Ligi Siatkówki Kobiet. Była reprezentantka Polski dla klubu z Wielkopolski zagra po raz pierwszy od 2010 roku.

Klaudia Kaczorowska urodziła się w Trzciance i tam w miejscowym klubie stawiała pierwsze siatkarskie kroki. Przygodę z siatkówką na najwyższym poziomie Kaczorowska zaczęła w klubie z Piły, do którego dołączyła w 2003 roku. Po sezonie spędzonym w zespole Farmutilu PTPS Piła przez trzy sezony występowała w zespole SMS-u PZPS Sosnowiec.



W 2007 roku wróciła do Piły gdzie spędziła kolejne trzy lata, w trakcie których sięgnęła z pilską drużyną po Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polski oraz zdobyła w sezonie 2008/2009 brązowy medal Mistrzostw Polski.



W kolejnym sezonie z zespołem Muszynianki Muszyna zdobyła Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski, a następnie przeniosła się do Bielsko-Białej. W latach 2012-2016 występowała w Atomie Trefl Sopot, z którym w sezonie 2012/2013 zdobyła Mistrzostwo Polski, w sezonie 2013/2014 brązowy medal, a w 2015 i 2016 roku srebro. W roku 2016 dołączyła do zespołu z Rzeszowa, z którym w zakończonym sezonie zdobyła brązowy medal.



Kaczorowska ma na swoim koncie również sukcesy reprezentacyjne. W roku 2009 z kadrą zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy, a w 2014 również brąz Ligi Europejskiej.

