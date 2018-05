Liga Siatkówki Kobiet. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku Police

Natalia Mędrzyk w dalszym ciągu będzie broniła barw Chemika Police. Reprezentantka Polski przedłużyła umowę z klubem o rok.

Mędrzyk dołączyła do Chemika przed startem sezonu 2017/2018. Przyjmująca była jedną z najlepszych zawodniczek zespołu i w dużym stopniu przyczyniła się do zdobycia przez policzanki piątego z rzędu mistrzostwa Polski.



To druga siatkarka, którą na pewno zobaczymy w Chemiku w następnym sezonie. Wcześniej kontrakt przedłużyła rozgrywająca Sladjana Mirković.



Mędrzyk obecnie bierze udział z reprezentacją Polski w Lidze Narodów. W pierwszym turnieju w USA podopieczne Jacka Nawrockiego przegrały z gospodyniami 1:3 i Turcją 0:3, a wygrały z Włoszkami 3:2. W tych spotkaniach przyjmująca Chemika występowała w podstawowym składzie. Ze Stanów Zjednoczonych Polki przeniosą się do Makau, gdzie od wtorku będą rywalizować z Chinami, Serbią i Tajlandią.

RK

Zdjęcie Natalia Mędrzyk przyjmuje piłkę w meczu z Turcją / www.fivb.org