LSK. BKS Bielsko-Biała - Trefl Proxima Kraków 0:3

Beniaminek Ligi Siatkówki Kobiet Trefl Proxima Kraków niespodziewanie pokonał na wyjeździe BKS Profi Credit Bielsko-Biała 3:0 w meczu 22. kolejki. Podopieczne Alessandro Chiappiniego przeskoczyły niedzielnego rywala w tabeli i są coraz bliżej utrzymania.

Zdjęcie Trener Trefla Proximy Kraków Alessandro Chiappini /Fot. Michał Lasyk /Reporter

W poprzedniej serii spotkań krakowianki przegrały pod Wawelem z niżej notowaną Legionovią 1:3. Do Bielska-Białej nie jechały w roli faworytek, a jednak w pełni zrehabilitowały się za wpadkę na "Suchych Stawach".



Pierwsza partia toczyła się pod dyktando beniaminka. Prym w drużynie z Krakowa wiodła kapitan Ewelina Brzezińska, która błyszczała zwłaszcza w ataku. Gospodynie popełniały mnóstwo błędów, co z zimną krwią wykorzystały przyjezdne. Wynik 25:17 oddaje to, co działo się w inauguracyjnej partii.



W drugiej gra była już bardziej wyrównana, ale inicjatywa w dalszym ciągu należała do krakowianek. Przełożyło się to na wynik - 25:21. Tylko jeden set dzielił Trefla Proximę od wywalczenia kompletu punktów.



Dłuższa przerwa między drugim a trzecim setem nie wybiła z rytmu beniaminka. Siatkarki Chiappiniego odebrały gospodyniom ochotę do walki bardzo dobrą grą blokiem. Jest to jeden z elementów, który w tym sezonie jest groźną bronią krakowianek. Skutecznością w bloku popisywały się głównie Sarah Clement i Daria Paszek. Do stanu 10:10 bielszczanko stawiały opór, ale później przyjezdne "odjechały" na bezpieczny dystans (14:10). Przewagi nie oddały już do końca. Piłkę meczową krakowianki miały po bloku Paszek (24:18). Mecz zakończyła asem serwisowym Justyna Łukasik.



Najlepszą zawodniczką spotkania została kapitan krakowskiego zespołu Ewelina Brzezińska.



Dzięki wygranej Trefl Proxima przeskoczył w tabeli BKS i zajmuje obecnie 7. miejsce z dorobkiem 31 punktów. Cel numer jeden na ten sezon, czyli utrzymanie w gronie najlepszych, jest już na wyciągnięcie ręki.

Reklama

RK



BKS Profi Credit Bielsko-Biała - Trefl Proxima Kraków 0:3 (17:25, 21:25, 18:25)

BKS Bielsko-Biała: Emilia Mucha, Dominika Sobolska, Olivia Różański, Gina Mancuso, Nia Grant, Marlena Pleśnierowicz - Aleksandra Jagieło (libero) - Aneta Wilczek (libero), Kornelia Moskwa, Julia Nowicka, Martyna Świrad.



Trefl Proxima Kraków: Zsuzsanna Talas, Daria Paszek, Sarah Clement, Rebecca Pavan, Ewelina Brzezińska, Justyna Łukasik - Klaudia Kulig (libero) - Aleksandra Szymańska, Adrianna Budzoń, Martyna Łukasik.