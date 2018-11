LSK: BKS Profi Credit Bielsko-Biała znów po rewolucji kadrowej

Nowy trener i siedem nowych zawodniczek - takie zmiany zaszły w ekstraklasowym zespole siatkarek BKS Pprofi Credit Bielsko-Biała po zakończeniu sezonu 2017/2018. Prezes klubu Andrzej Pyć przyznał, że w dużej mierze jest to efekt sytuacji finansowej.

"To już nie są złote lata" - powiedział o stanie finansów Pyć.

Nie znaczy to jednak, że klub bankrutuje, ale musi "oglądać" każdą złotówkę. Jak podkreślił sternik BKS, sytuację ratuje wsparcie władz Bielska-Białej, na czele z prezydentem miasta Jackiem Krywultem. Co prawda niedługo zakończy on kadencję (nie kandyduje ponownie), ale obaj kandydaci walczący w drugiej turze wyborów prezydenckich są przychylnie nastawieni do sprawy wsparcia klubów sportowych.

Nowymi siatkarkami w drużynie są: Czeszka Nina Herelova (środkowa), Magda Jagodzińska (atakująca), Dominika Kozyra (przyjmująca), Marta Krajewska (rozgrywająca), Klaudia Kubacka (libero) i Marta Wellna (przyjmująca) oraz była reprezentantka kraju Paulina Maj-Erwardt (libero). Dla tej ostatniej to powrót do BKS po 10 latach, w tym właśnie klubie rozpoczynała swoją karierę na boiskach ekstraklasy.

Opiekunem zespołu został Bartłomiej Piekarczyk, który poprzednio pełnił funkcję drugiego szkoleniowca. W nadchodzącym sezonie pomagać mu będzie m.in. Mariusz Gaca, były zawodnik ekstraklasowego BBTS Bielsko-Biała.

Pod koniec kwietnia klub ogłosił, że funkcji trenera nie będzie pełnić Tore Aleksandersen. Według tej informacji, decyzja została podjęta wspólnie, przez władze BKS i samego zainteresowanego. Norweski szkoleniowiec pracę z zespołem rozpoczął w grudniu 2016. W połowie marca 2017 r. ogłoszono, że podpisał nowy, trzyletni kontrakt. Jednak nie dane mu było wypełnić go do końca.

Piekarczyk ostrożnie wypowiedział się o tym, na co stać jego podopieczne: "Tego dowiemy się po sezonie. Na końcowy wynik zawsze składa się wiele czynników. Na razie będziemy się skupiać na dobrej pracy, a jej rezultat, wierzę, że będzie pozytywny i sprawi wiele radości naszym kibicom" - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Podobnie na ten temat wypowiedział się dla prezes klubu: "Naszą ambicją jest, aby zespół grał jak najlepiej i aby zawodniczki podnosiły swoje umiejętności. Sezon pokaże, na czym skończymy, oby nie było gorzej, jak w minionym".

W poprzednim sezonie zespół zajął siódme miejsce.

W drużynie pozostały m.in. reprezentantka Polski rozgrywająca Julia Nowicka oraz przyjmująca Olivia Różański. Szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji 13 siatkarek.

Po zakończeniu minionego sezonu, kapitan zespołu Aleksandra Jagieło ogłosiła zakończenie kariery. Została dyrektorem sportowym klubu, a w drużynie jej funkcję przejęła Katarzyna Konieczna.

W trakcie przygotowań do rozgrywek bielszczanki wzięły udział w turnieju Goleniów Cup oraz międzynarodowych zawodach w Poczdamie. W obu zajęły drugie miejsce. Wyniki spotkań - Goleniów Cup: BKS - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz 0:3, BKS - Energa MKS Kalisz 3:1, BKS - Volley Wrocław 3:0; zawody w Poczdamie: SC Potsdam - BKS 1:3, BKS - GEN-I Volley 1:3, BKS - Turk Hava Yollari 3:1. Rozegrały też sparingi: z E.Leclerc Radomką Radom 3:1 oraz DPD Legionovią Legionowo 3:2.

Bielszczanki zainaugurują sezon w sobotę, wyjazdowym spotkaniem z Energą MKS Kalisz