LSK. Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 3:0

Siatkarki Chemika Police potwierdziły, że w sezonie zasadniczym Ligi Siatkówki Kobiet nie mają sobie równych. Obrończynie tytułu ograły 3:0 ŁKS Commercecon Łódź w meczu 25. kolejki i na pewno z pierwszego miejsca przystąpią do fazy play off.

Zdjęcie Siatkarki Chemika Police /www.cev.lu

Pojedynek Chemika z ŁKS zapowiadał się jako szlagier 25. przedostatniej serii spotkań. Spotkały się przecież dwa czołowe zespoły ligi. Poza pierwszym wyrównanym setem, spotkanie toczyło się pod dyktando mistrzyń Polski.



Policzanki rozpoczęły spotkanie z impetem i szybko objęły prowadzenie 4:1. Dzięki bardzo dobrym zagrywkom Regiane Bidias ŁKS odrobił straty (4:4). W kolejnych fragmentach gra toczyła się punkt za punkt do stanu 15:15. Dwa punkty z rzędu zdobyły łodzianki i o przerwę poprosił trener Chemika Marcello Abbondanza. Po powrocie na boisko kontrę skończyła Bidias. Gospodynie ruszyły w pogoń. Do remisu 21:21 doprowadziły za sprawą dobrej gry blokiem. Celowała w tym zwłaszcza Stefana Veljković. Końcówka seta należała do Chemika. Po atomowym ataku po prostej w wykonaniu Malwiny Smarzek gospodynie miały setbola. Chwilę później obronę ŁKS-u technicznym atakiem zaskoczyła Natalia Mędrzyk.



W drugiej odsłonie ŁKS dotrzymywał kroku rywalkom do stanu 13:14. Przełom nastąpił, kiedy Izabela Kowalińska popełniła błąd przekraczając linię ataku. Od tego momentu dominacja Chemika nie podlegała dyskusji. Obrończynie tytułu w każdym elemencie prezentowały się dużo lepiej. Ostatecznie wygrały drugą partię pewnie 25:17. Na słowa uznania zasłużyły głównie dwie zawodniczki - Smarzek i Mędrzyk.

Na początku trzeciego seta wkradło się rozluźnienie w szeregach Chemika. Wykorzystały to łodzianki, które wyszły na prowadzenie 6:2. Nie trwało to jednak długo. Mistrzynie Polski zmobilizowały się i w jednym ustawieniu zdobyły pięć punktów z rzędu. Gra ŁKS-u kompletnie się rozsypała. Trener Michał Masek próbował ratować sytuację zmianami, ale nic to nie dało. Rozpędzone policzanko były nie do zatrzymania. Katarzyna Gajgał-Anioł popisała się asem serwisowym dając swojemu zespołowi meczbola. Środkowa Chemika znakomitą zagrywką zakończyła spotkanie.



Najlepszą zawodniczką spotkania została przyjmująca Chemika Natalia Mędrzyk.

Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:23, 25:17, 25:16)