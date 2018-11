LSK: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wciąż bez trenera, celem utrzymanie

Ze sporymi zmianami w składzie oraz wciąż bez pierwszego trenera do startu rozgrywek ekstraklasy przygotowują się siatkarki KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. "Celem minimum jest uniknięcie barażu o utrzymanie" - powiedział prezes klubu Mirosław Buszkiewicz.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu w ostrowieckim zespole doszło do wielu zmian i nie dotyczy to tylko składu drużyny. W czerwcu prezes KSZO Mariusz Rokita zrezygnował z pełnienia tej funkcji, na tym stanowisku zastąpił go Buszkiewicz.

Zmienił się również trener - Adama Grabowskiego zastąpił Maciej Bartodziejski, a na jego asystenta wyznaczono Jegora Pimahina. Pod koniec sierpnia Bartodziejski poinformował, że rezygnuje z prowadzenia zespołu, podając jako powód sprawy rodzinne. Wtedy pierwszym szkoleniowcem został Pimahin, a drugim trenerem Mateusz Janik.

Pod koniec września klub poinformował, że Białorusin co prawda rozpoczął przygotowania do sezonu, ale po ich wstępnej analizie zarząd postanowił zatrudnić trenera z większym doświadczeniem w pracy z zespołem Ligi Siatkówki Kobiet. We wtorek Buszkiewicz poinformował PAP, że prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z Dariuszem Daszkiewiczem, który w przeszłości prowadził już zespół KSZO, a w ostatnich latach trenował kieleckich siatkarzy oraz pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski mężczyzn do lat 23.

W porównaniu do ubiegłego sezonu, w kadrze KSZO pozostały tylko trzy zawodniczki: Anna Miros, Olga Pauliukowskaja oraz Justyna Wojtowicz, dlatego przed nowym szkoleniowcem stoi zadanie zbudowania praktycznie nowej drużyny.

"Dla kilku zawodniczek jest to pierwszy sezon w Polsce, nie znają ligi, przeciwniczek, dlatego na pewno trzeba będzie dać troszeczkę czasu tej drużynie, żeby się jeszcze lepiej zgrała, poznała siebie, ligę, przeciwników" - powiedział prezes KSZO. Dodał, że zespół jest "mieszanką doświadczenia z młodością", która na treningach wygląda bardzo dobrze.

W barwach KSZO zagrają: Paula Słonecka (ostatnio Trefl Proxima Kraków), Anastasia Sasz, Olga Gejko (Salihli Belediyespor - Turcja), Anna Grzechnik i Anastastia Trach (AZS Politechnika Śląska Gliwice), Agnieszka Wołoszyn i Emilia Oktaba (Energetyk Poznań), Swietłana Dorsman (VK Siewierodonczanka Siewierodonieck - Ukraina), Zuzanna Kucińska (Wisła Warszawa) oraz Katarzyna Zackiewicz (AZS Unia Opole). Z zespołu odeszły: Agnieszka Rabka, Katarzyna Szałankiewicz, Natalia Skrzypkowska, Koleta Łyszkiewicz, Paulina Stroiwąs, Magdalena Soter, Alicja Markiewicz.

Drużyna KSZO do nadchodzącego sezonu przygotowywała się na własnych obiektach. We wrześniu siatkarki zagrały w turniejach w Ostrowcu Św., Opatowie i Gliwicach, a w połowie października wzięły udział w rozgrywanym w Dąbrowie Górniczej Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej.

"Fizycznie, sportowo dziewczyny do sezonu są przygotowane bardzo dobrze, teraz kwestia tego, żeby ktoś je dobrze poprowadził, ustawił w meczu" - dodał Buszkiewicz.

Rozgrywki ekstraklasy zespół zainauguruje w niedzielę wyjazdowym meczem z Developresem SkyRes Rzeszów.