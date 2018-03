LSK. Niespodzianki na koniec 24. kolejki

Do niespodzianek doszło w meczach kończących 24. kolejką Ligi Siatkówki Kobiet. BKS Profi Credit Bielsko-Biała wygrał u siebie z Eneą PTPS Piła 3:0, a KSZO Ostrowiec Świętokrzyski okazał się lepszy od Polskiego Cukru Muszynianki 3:1.

Do Bielska-Białej przyjechała Enea PTPS, która walczyła o awans do czołowej czwórki. Tymczasem pilanki tylko w pierwszym secie toczyły wyrównany bój. Przegrały go jednak na przewagi 24:26. W kolejnych odsłonach przewaga BKS-u była już wyraźna. Pierwszoplanową postacią gospodyń była Dominika Sobolska, która została wybrana MVP meczu. Środkowa BKS-u zapisała na swoim koncie 13 punktów. "Oczko" więcej zdobyła Emilia Mucha.



Dzięki wygranej BKS wyprzedził w tabeli Trefl Proximę Kraków i jest obecnie siódmy.



Bielszczanki tracą dwa "oczka" do szóstej Muszynianki. Podopieczne Bogdana Serwińskiego niespodziewanie przegrały z KSZO 1:3. Pierwsza partia potoczyła się zgodnie z planem. Faworyt wygrał pewnie 25:17. Gospodynie jednak nie zraziły się takim obrotem sprawy. Bardzo dobre zawody rozgrywała Anna Miros, która w całym spotkaniu uzyskała 19 punktów. Zawodniczki Adama Grabowskiego wygrały trzy kolejne sety i zapisały na swoim koncie komplet punktów, niezwykle ważnych w walce o utrzymanie. Najlepszą zawodniczką spotkania została Koleta Łyszkiewicz.



Do końca sezonu zasadniczego pozostały dwie kolejki. Pierwszą czwórkę, która będzie walczyła o medale, praktycznie już znamy. Są to: Chemik Police, Developres SkyRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź i Grot Budowlani Łódź. Niewielki znak zapytania jest jedynie przy ostatnim z wymienionych zespołów. Teoretycznie Grota Budowlanych może jeszcze wyprzedzić Enea PTPS Piła, ale szanse na to są niewielkie.



Z ekstraklasą na pewno pożegna się MKS Dąbrowa Górnicza. Który zespół podzieli los MKS-u? W trudnej sytuacji jest Pałac Bydgoszcz, ale nerwowo jest także w Toruniu.



BKS Profi Credit Bielsko-Biała - Enea PTPS Piła 3:0 (26:24, 25:19, 25:20)

BKS Profi Credit Bielsko-Biała: Emilia Mucha, Dominika Sobolska, Olivia Różański, Aleksandra Jagieło, Nia Grant, Marlena Pleśnierowicz - Izabela Lemańczyk (libero) - Kornelia Moskwa, Gina Mancuso.

Enea PTPS Piła: Karolina Różycka, Jessica Layshone Walker, Dorota Wilk, Agata Babicz, Anna Stencel, Dajana Boskovic - Justyna Łysiak (libero) - Oliwia Urban, Emilia Szubert, Anita Kwiatkowska, Żaneta Baran, Anna Pawłowska (libero).

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Polski Cukier Muszynianka 3:1 (17:25, 25:23, 25:18, 25:18)

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski: Magdalena Soter, Natalia Skrzypkowska, Koleta Łyszkiewicz, Anna Miros, Marta Biedziak, Justyna Wojtowicz - Olga Pauliukowskaja (libero) - Alicja Markiewicz (libero), Aleksandra Wańczyk, Magdalena Gryka, Katarzyna Szałankiewicz, Paulina Stroiwąs.

Polski Cukier Muszynianka: Monika Bociek, Roksana Brzóska, Danica Radenkovic, Maja Savic, Małgorzata Śmieszek, Aleksandra Wójcik - Dorota Medyńska (libero) - Małgorzata Lis, Maria Karakaszewa, Patrycja Flakus.



