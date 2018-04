LSK. Pałac Bydgoszcz niespodziewanie pokonał BKS Profi Credit Bielsko-Biała

Siatkarki Pałacu Bydgoszcz nie poddają się w walce o utrzymanie w Lidze Siatkówki Kobiet. Podopieczne Piotra Makowskiego sprawiły niespodziankę w 25. kolejce wygrywając u siebie z BKS Profi Credit Bielsko-Biała 3:1. W drugim czwartkowym spotkaniu Legionovia przegrała z Grotem Budowlanymi Łódź 1:3, a to oznacza, że łodzianki zagrają o medale mistrzostw Polski.

Na pewno z ekstraklasą pożegna się MKS Dąbrowa Górnicza. Kto będzie drugim spadkowiczem? Wygląda na to, że w tym przypadku walka będzie trwała do ostatniej serii spotkań sezonu zasadniczego. Krok w kierunku utrzymania w gronie najlepszych zrobił Pałac Bydgoszcz, choć nie był faworytem pojedynku z BKS-em.



Pierwszy set był bardzo zacięty. Gospodynie wygrały na przewagi 26:24, w prym w zespole z Bydgoszczy wiódł duet Ewelina Krzywicka - Natalia Misiuna. W drugiej odsłonie przewagę uzyskały przyjezdne, co przełożyło się na wynik - 25:21 dla BKS-u. Bardzo dobrze zawody w ekipie z Bielska-Białej rozgrywała zwłaszcza Gina Mancuso. Dzielnie wspierała ją Emilia Mucha. Trzeci set padł łupem Pałacu (25:23), który był blisko zainkasowania kompletu cennych punktów. Bydgoszczanki szansy nie zmarnowały. Od początku czwartej partii narzuciły swój styl gry. Do stanu 7:7 bielszczanki jeszcze dotrzymywały kroku rywalkom, ale wówczas straciły cztery punkty z rzędy. W roli głównej wystąpiła Magdalena Mazurek. To był przełomowy moment tej partii. Po nieudanym ataku Mancuso gospodynie prowadziły już 19:12. Zdenerwowane bielszczanki popełniły wiele błędów w ataku dzięki czemu przewaga Pałacu wzrosła do 10 "oczek" (23:13). Meczbola gospodynie miały po ataku Misiuny, a mecz zakończyła Joanna Kuligowska.



W drugim czwartkowym spotkaniu niespodzianki nie było. Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź wygrały na wyjeździe z broniącą się przed spadkiem Legionovią 3:1. Dzięki temu zwycięstwu łodzianki zapewniły sobie miejsce w najlepszej czwórce sezonu zasadniczego, która będzie walczyła o medale. Tym samym zawodniczki Grotu Budowlanych dołączyły do Chemika Police, ŁKS-u Commercecon Łódź i Developresu SkyRes Rzeszów.

Pozostałe spotkania 25. kolejki zostaną rozegrane w piątek, sobotę i niedzielę.

Pałac Bydgoszcz - BKS Profi Credit Bielsko-Biała 3:1 (26:24, 21:25, 25:23, 25:15)

Pałac Bydgoszcz: Paulina Świder, Jagoda Maternia, Ewelina Krzywicka, Natalia Misiuna, Magdalena Mazurek, Joanna Kuligowska - Monika Jagła (libero) - Katarzyna Wenerska, Weronika Fojucik, Monika Fedusio, Kinga Różycka, Joanna Nickowska (libero).

BKS Profi Credit Bielsko-Biała: Emilia Mucha, Dominika Sobolska, Gina Mancuso, Aleksandra Jagiełło, Nia Grant, Marlena Pleśnierowicz - (libero) - Kornelia Moskwa, Martyna Świrad, Julia Nowicka, Barbara Zakościelna.



Legionovia - Grot Budowlani Łódź 1:3 (23:25, 25:15, 19:25, 22:25)

Legionovia: Klaudia Alagierska, Magdalena Damaske, Małgorzata Jasek, Beata Mielczarek, Joanna Pacak, Paulina Szpak - Adrianna Adamek (libero) - Anna Bączyńska, Alicja Grabka, Aleksandra Rasińska, Alicja Wójcik

Grot Budowlani Łódź: Martyna Grajber, Kaja Grobelna, Agnieszka Kąkolewska, Gabriela Polańska, Julia Twardowska, Pavla Vincourova - Agata Witkowska (libero) - Hana Cutura, Adrianna Muszyńska, Julia Piotrowska, Ewelina Polak.



