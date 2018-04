LSK. Trefl Proxima Kraków bliżej piątego miejsca

W Lidze Siatkówki Kobiet rozpoczęła się faza play off. Krok w stronę piątego miejsca na koniec sezonu zrobiła Trefla Proxima Kraków. Podopieczne Alessandro Chiappiniego niespodziewanie wygrały na wyjeździe z Eneą PTPS Piła i to 3:0.



W pierwszym secie pojedynku w Pile przez długi czas gospodynie miały nieznaczną przewagę. Kluczowy moment w tej odsłonie miał miejsce przy stanie 16:14 dla PTPS. W polu zagrywki krakowianek stanęła Justyna Łukasik. Dzięki znakomitemu serwisowi środkowej przyjezdne zdobyły siedem punktów z rzędu (21:16)! Siatkarki spod Wawelu już do końca kontrolowały wydarzenia na boisku, a ostatni punkt w inauguracyjnej odsłonie był dziełem duetu Adrianna Budzoń - Sarah Clement, który popisał się skutecznym blokiem.



Drugi set toczył się pod dyktando krakowianek. Pilanki poderwały się do walki dzięki czemu doprowadziły do remisu 15:15. Nie trwało to jednak długo. Siatkarkom Jacka Pasińskiego znów przytrafiła się chwila przestoju, co skrzętnie wykorzystały rywalki. Trefl Proxima "odskoczył" na trzy punkty (19:16). To wystarczyło, żeby druga partia również padła łupem ekipy z Krakowa (25:20). Na wyróżnienie zasłużyła Daria Paszek, która miała wysoką skuteczność w ataku (blisko 50 procent). Drużyna Chiappiniego miała też wyraźną przewagę w bloku (11 do 6 po dwóch setach).



Trzecią partię przyjezdne rozpoczęły w imponującym stylu. Błyskawicznie objęły prowadzenie 4:0. Serię Trefla Proximy przerwał trener gospodyń, który poprosił o czas. Krakowianki długo trzymały rywalki na bezpieczny dystans. Pilanki zdołały doprowadzić do stanu 14:15, ale ekipa spod Wawelu odbudowała przewagę (18:14). Gospodynie znów zmobilizowały się doprowadzając do stanu 19:19. Jednak chwilę później straciły trzy punkty w jednym ustawieniu (19:22). Wydawało się, że wszystko układa się po myśli krakowianek. Tymczasem pilanki obroniły dwie piłki meczowe (24:24), a chwile później same stanęły przed szansą na zakończenie seta (25:24). Nie wykorzystały jej i to się zemściło. Siatkarki z Krakowa ostatecznie wygrały 27:25 i cały mecz 3:0. Bohaterką ostatnich akcji była Martyna Łukasik, która najpierw popisała się blokiem, a chwilę później skutecznym atakiem zakończyła spotkanie.



O 5. miejsce



Enea PTPS Piła - Trefl Proxima Kraków 0:3 (18:25, 20:25, 25:27)

Stan rywalizacji do dwóch zwycięstw: 1-0 dla Trefla Proximy. Następny mecz w środę w Krakowie.

Enea PTPS Piła: Agata Babicz, Dajana Bosković, Anna Stencel, Jelena Trnić, Oliwia Urban, Dorota Wilk - Justyna Łysiak (libero) - Żaneta Baran, Anita Kwiatkowska, Anna Pawłowska, Emilia Szubert, Jessica Layshone Walker

Trefl Proxima Kraków: Ewelina Brzezińska, Sarah Clement, Justyna Łukasik, Daria Paszek, Rebecca Pavan, Zsuzsanna Talas - Klaudia Kulig (libero) - Adrianna Budzoń, Martyna Łukasik, Aleksandra Szymańska.

O 7. miejsce



Polski Cukier Muszynianka - BKS Profi Credit Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 25:27, 21:25)

Stan rywalizacji do dwóch zwycięstw: 1-0 dla BKS-u. Następny mecz w czwartek w Bielsku-Białej.



Polski Cukier Muszynianka Muszyna: Monika Bociek, Maria Karakaszewa, Danica Radenković, Maja Savić, Małgorzata Śmieszek, Aleksandra Wójcik - Dorota Medyńska (libero) - Paulina Bałdyga, Roksana Brzóska, Patrycja Flakus.



BKS Profi Credit Bielsko-Biała: Emilia Mucha, Dominika Sobolska, Olivia Różański, Gina Mancuso, Marlena Pleśnierowicz, Nia Grant - Izabela Lemańczyk (libero) - Kornelia Moskwa, Julia Nowicka.



O 9. miejsce



KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Impel Wrocław 3:2 (25:19, 25:20, 22:25, 15:25, 16:14)

Stan rywalizacji do dwóch zwycięstw: 1-0 dla KSZO. Następny mecz w poniedziałek w Ostrowcu Świętokrzyskim.

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski: Marta Biedziak, Koleta Łyszkiewicz, Anna Miros, Natalia Skrzypkowska, Magdalena Soter, Justyna Wojtowicz - Olga Pauliukowskaja (libero) - Magdalena Gryka, Alicja Markiewicz, Paulina Stroiwąs, Aleksandra Wańczyk.

Impel Wrocław: Iga Chojnacka, Weronika Wołodko, Sonia Flendrich, Anna Łozowska, Ilona Gierak, Natalia Murek - Maria Stenzel (libero) - Aleksandra Trojan, Karolina Pancewicz.



O 11. miejsce



Legionovia - Pałac Bydgoszcz 0:3 (18:25, 23:25, 22:25)

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 1-0 dla Pałacu. Następny mecz w środę w Bydgoszczy.

Legionovia: Klaudia Alagierska, Anna Bączyńska, Magdalena Damaske, Beata Mielczarek, Joanna Pacak, Paulina Szpak - Adrianna Adamek (libero) - Alicja Grabka, Małgorzata Jasek, Anna Korabiec, Ewelina Mikołajewska, Alicja Wójcik

Pałac Bydgoszcz: Ewelina Krzywicka, Joanna Kuligowska, Jagoda Maternia, Magdalena Mazurek, Natalia Misiuna, Kinga Różyńska - Joanna Nickowska (libero) - Monika Fedusio, Monika Jagła.



