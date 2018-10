Maria Stenzel: To moje pierwsze poważne trofeum

W niedzielę Grot Budowlani Łódź pokonali Chemika Police 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 25:19, 15:9) w meczu o Superpuchar Polski, któremu patronuje świętej pamięci trener Andrzej Niemczyk. To drugi Superpuchar na koncie łódzkiego klubu. - Bardzo dobrze przepracowałyśmy ten okres przygotowawczy - przyznała Maria Stenzel, libero łodzianek i zarazem reprezentacji Polski.

Zdjęcie Maria Stenzel /Mateusz Bosiacki /Newspix



Jakie to uczucie wygrać Superpuchar Polski?

- Jest to moje pierwsze poważne trofeum, które smakuje dla mnie jak złoto. Naprawdę bardzo się cieszę! To, że zdobyłyśmy Superpuchar oznacza, że bardzo dobrze przepracowałyśmy ten okres przygotowawczy, a ten mecz wcale nie był łatwy, bo rozegrać pięciosetowe spotkanie i je wygrać, to duża sztuka.



Bardzo dobrze weszłyście w to spotkanie, w pierwszym secie dyktowałyście warunki i miałyście kontrolę. Co się wydarzyło w dwóch kolejnych partiach, które rozstrzygnął na swoja korzyść zespół z Polic?

- Tak, pierwszy set przebiegł po naszej myśli. W drugim i trzecim secie może to był spadek koncentracji po naszej stronie. Na pewno też te pięciominutowe przerwy nas trochę znużyły. Przystępując do czwartej partii wiedziałyśmy, że jest to nasza ostatnia szansa. Włączyłyśmy wyższy bieg, byłyśmy bardziej agresywne. Myślę, że wygrywając czwartego seta osłabiłyśmy psychikę siatkarek z Chemika Police.



Atakująca Jovana Brakocević-Canzian otrzymała statuetkę MVP za to spotkanie. Kogo wyróżniłabyś z drużyny Chemika Police? Która zawodniczka najbardziej utrudnił Wam grę?

- Na pewno była taką osobą Madzia Stysiak. Jest to młoda zawodniczka, ale nikt jej w ten sposób nie traktuje, ponieważ gra jak równy z równym mając przeciwko sobie bardziej doświadczone siatkarki. Madzia pokazuje, że może zrobić w lidze duże zamieszanie i jest niewątpliwie silnym punktem zespołu z Polic, który pomoże im w rozgrywkach.



Zanim przyszło wam wywalczyć Superpuchar, zmierzyłyście się w meczu wyjazdowym z pięciokrotnym mistrzem Węgier, zespołem Bekescsabai Roplabda w ramach kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Czy długa podróż miała wpływ na wasze samopoczucie podczas spotkania z Chemikiem Police?

- Tak jak już mówiła to w jednym z wywiadów Gabrysia Polańska, a ja za nią powtórzę, że sztab, władze klubu zadbali o to byśmy miały jak najlepsze warunki, po to byśmy mogły wypoczywać w tej długiej podróży. Wiadomo, jest ciężko, ale myślę, że trenerzy zdawali sobie z tego sprawę, że ta podróż mogłaby mieć wpływ w walce o Superpuchar, dlatego wszystko było dostosowane pod nasz komfort.



Niedawno wróciłyście z Węgier, za wami już mecz o Superpuchar, a w środę spotkanie rewanżowe z Bekescsabai Roplabda SE. Niedługo startuje również z LSK. Można powiedzieć, że wszystko nabiera błyskawicznego tempa. Jaki to może mieć wpływ na zespół, na przebieg zmagań?

- Początek zmagań rozpoczynamy mówiąc kolokwialnie z grubej rury, rozgrywamy mecze co kilka dni. Myślę, że mecze, które odbędą się w ramach Ligi Mistrzyń pomogą nam zwłaszcza w końcowej fazie LSK. Większa ilość spotkań, to możliwość zgrywania się, nabierania pewności siebie, a to się będzie tylko przekładało na zwycięstwa.



Podczas meczu o Superpuchar kibice stworzyli niesamowitą atmosferę. Czy czułaś ich wsparcie podczas walki na parkiecie?

- Jeszcze nie grając w barwach Grot Budowlanych Łódź, a wracając z meczów z tego miasta, nie dało się nie zauważyć, nie zapamiętać łódzkich kibiców, którzy wkładają całe serce w dopingowanie swojej drużyny. To co robią przed meczem, w jego trakcie i po jest naprawdę super, mega miłe. Widać, że są w to zaangażowani i stwarzają nam rewelacyjną atmosferę. Czujemy ich wsparcie i bardzo im dziękujemy za to, że przez cały pięciosetowy pojedynek nie szczędzili gardeł. Teraz wspólnie możemy cieszyć się z wywalczonego Superpucharu!



Zdążyłaś już poznać Łódź? Jak Ci się tutaj podoba? Masz już jakieś swoje ulubione miejsca?

- Ulubione miejsca powoli zaczynam odkrywać. Dużo osób uważa Łódź za brzydkie miasto i gdy rozmawiam ze swoimi znajomymi i dowiadują się o tym, że teraz tutaj mieszkam, to właśnie tak oceniają to miasto. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam. Łódź jest dla mnie jednym z ładniejszych miast i bardzo lubię w nim mieszkać.



Rozmawiała: Agnieszka Pruszkowska

Za: Budowlanilodz.pl