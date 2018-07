Mariusz Rokita zrezygnował z funkcji prezesa KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Mariusz Rokita zrezygnował z funkcji prezesa klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, występującego w siatkarskiej ekstraklasie. "Powodów tej decyzji jest kilka, najważniejszy dotyczy problemów zdrowotnych" - powiedział Mariusz Rokita.

Zdjęcie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski /Krzysztof Porębski /Newspix



"Najważniejszy powód wynika z problemów zdrowotnych, ponieważ jestem po poważnym zabiegu i teraz czeka mnie okres rehabilitacji. Będąc w innymi miejscu niż Ostrowiec, bo muszę wyjechać na rehabilitację, ciężko byłoby zarządzać klubem w tak gorącym okresie jak lipiec i sierpień, gdy kontraktuje się zawodniczki i przygotowuje drużynę do startu w lidze" - przekazał Rokita.



Zaznaczył, że drugim powodem jego decyzji są kwestie osobiste. "Tak po ludzku, musiałem odpocząć od tej siatkówki, bo zabierała mi bardzo dużo czasu, kładłem się spać i budziłem się z nią. Nie ukrywam, że na moją decyzję wpłynęła też trudna sytuacja w klubie" - dodał.



Rokita prezesem KSZO został w ubiegłym roku, zastępując na tym stanowisku byłego reprezentanta kraju Grzegorza Szymańskiego. "Namówiłem pewną grupę ludzi do pewnego zadania, mieliśmy w tym roku obronić ligę dla Ostrowca i to zrobiliśmy dosyć pewnie" - powiedział Rokita.



Po zakończonym sezonie z klubu odszedł trener Adam Grabowski, obecnie w drużynie nie ma żadnej zawodniczki z ważnym kontraktem. "Nowy prezes stanie przede wszystkim przed zadaniem znalezienia trenera, który będzie gromadził zawodniczki i namawiał do tego, żeby grały w Ostrowcu" - ocenił Rokita.



Dodał, że "nie ucieka od siatkówki". "Jeśli nowy prezes będzie widział potrzebę pracy ze mną, to oczywiście służę swoją pomocą, chętnie pomogę" - podkreślił.



W minionym sezonie siatkarskiej ekstraklasy drużyna KSZO Ostrowiec Św. zajęła dziewiąte miejsce. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się na początku listopada.