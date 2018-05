Jeden z najbardziej utytułowanych siatkarskich klubów ostatnich lat MKS Muszyna wycofuje się z Ligi Siatkówki Kobiet. Taką decyzję podjął zarząd i rada nadzorcza klubu.

"Rada Nadzorcza oraz Zarząd Małopolskiego Klubu Siatkówki Muszyna S.A. informuje, że sezon 2017/2018 jest ostatnim sezonem, w którym zespół mający swoja siedzibę w Muszynie, występował w najwyższej klasie rozgrywkowej, tj. w Lidze Siatkówki Kobiet.



Siatkówka w Muszynie pozostanie na poziomie dzieci i młodzieży. Dokładne informacje wyjaśniające zostaną podane oddzielnym komunikatem w najbliższym czasie" - czytamy w komunikacie klubu.



Sezon 2017/2018 podopieczne Bogdana Serwińskiego zakończyły na ósmym miejscu. Klub przeżywa jednak kłopoty finansowe i zapewne dlatego już nie zobaczymy go w ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że MKS Muszyna sprzeda licencję na grę w LSK, która w przyszłym sezonie zostanie zmniejszona do 12 drużyn.



Klub z Muszyny występował w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2003 roku. W tym czasie osiągnął wiele sukcesów m.in. cztery razy zdobył mistrzostwo Polski i raz Puchar Polski. Dwukrotnie wygrywał Superpuchar Polski. Ma też na swoim koncie triumf w Pucharze CEV.



RK