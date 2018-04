​Siatkarki ŁKS Łódź awansowały do finału mistrzostw Polski

​Siatkarki ŁKS Łódź będą rywalkami broniącego tytułu Chemika Police w finale mistrzostw Polski.

Zdjęcie Radość siatkarek ŁKS Commercecon Łódź /Darek Delmanowicz /PAP

W decydującym spotkaniu 1/2 finału łódzki klub po zaciętym i dramatycznym meczu pokonał w Rzeszowie miejscowy Developres SkyRes 3:2 i serię do 2 zwycięstw wygrał 2:1.

Ekipa z Łodzi na przewagi wygrała I seta, ale w kolejnych dwóch wyraźnie górą był rzeszowski klub. Czwarta odsłona to znów zacięta walki i zwycięstwo ŁKS do 26.



W tie-breaku długo prowadził zespół z Łodzi, ale gdy Developres objął prowadzenie 11:9 wydawało się, że nie odda go już do końca. Siatkarki ŁKS wykazały się w jednak końcówce wielką determinacją, konsekwencją i opanowaniem i po raz 4. w historii zagrają w finale mistrzostw kraju.



Najbardziej wartościową zawodniczką decydującego meczu wybrano środkową ŁKS, Zuzannę Efimienko-Młotkowską.



Jedyny raz ŁKS wywalczył tytuł mistrzyń Polski w 1983 r., a w latach 1982 i 1986 zdobywał srebrne medale. Łódzki klub ma też w dorobku 3 brązowe medale mistrzostw kraju siatkarek (1985, 1987 i 1989 r.).



Pierwszy mecz finału, który także toczy się do 3 zwycięstw, odbędzie się w Policach.

Trzeci mecz półfinałowy:



Developres SkyRes Rzeszów - ŁKS Commerceon Łódź 2:3 (27:29, 25:17, 25:11, 26:28, 13:15)



Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 2-1 dla ŁKS. Do finału mistrzostw Polski siatkarek awansowały łodzianki.



Developres SkyRes Rzeszów: Helene Rousseaux, Katarzyna Żabińska, Anna Kaczmar, Monika Ptak, Jelena Blagojevic, Adela Helic - Agata Sawicka (libero) - Agnieszka Rabka, Julia Andruszko, Pola Nowakowska, Klaudia Kaczorowska.



ŁKS Commercecon Łódź: Ewa Kwiatkowska, Deja McClendon, Katarzyna Sielicka, Izabela Kowalińska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Athina Papafotiou - Krystyna Strasz (libero) - Izabella Szyjka, Agata Wawrzyńczyk, Dominika Mras, Julita Rafałko.