Aleksander Śliwka podpisał kontrakt z Zaksą Kędzierzyn-Koźle

Aleksander Śliwka został siatkarzem Zaksy Kędzierzyn-Koźle - poinformował klub będący wicemistrzem kraju. Poprzedni sezon ekstraklasy przyjmujący reprezentacji Polski spędził w Asseco Resovii Rzeszów.

Śliwka kilka tygodni temu - tuż po zakończeniu zmagań w PlusLidze - przyznał, że odchodzi z Resovii i wybrał już nowy klub. Nie zdradził wówczas, kto będzie jego pracodawcą. Z rzeszowską drużyną zajął szóste miejsce i nie ukrywał rozczarowania tym wynikiem. Wcześniej był na wypożyczeniu w AZS Politechnice Warszawskiej oraz w AZS Indykpolu Olsztyn. W międzyczasie - w sezonie 2015/16 - ponownie bronił barw ekipy z Podkarpacia i wówczas wywalczył z nią wicemistrzostwo Polski.



"Przechodzę z jednego wielkiego klubu do kolejnego. Na pewno mam duży respekt do tradycji i sukcesów Zaksy. Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tak świetnej drużyny. To jest zespół, który od paru lat rządzi w Polsce. Teraz zdobył wicemistrzostwo Polski, walczył również o najwyższe cele w Europie, o czym świadczy chociażby tegoroczna gra w Final Four Ligi Mistrzów (zajął w nim czwarte miejsce - PAP). Oferta Zaksy była najlepsza i długo się nie zastanawiałem" - zaznaczył prawie 23-letni zawodnik, cytowany na stronie klubu z Kędzierzyna-Koźla.



Jest drugim siatkarzem pozyskanym przez Zaksę w tej przerwie międzysezonowej. W poniedziałek poinformowano o pozyskaniu innego reprezentanta Polski - atakującego Łukasza Kaczmarka z Cuprum Lubin.



Klub pożegnał się w ostatnim czasie z Portorykańczykiem Maurice Torresem, Rafałem Buszkiem, Włochem Marco Falaschim, Aleksandrem Maziarzem, Korneliuszem Banachem i Krzysztofem Zapłackim. Wypożyczeni zostaną zaś Kamil Semeniuk i Krzysztof Rejno.