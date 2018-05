Asseco Resovia. Rafael Redwitz podpisał kontrakt

Asseco Resovia powoli kompletuje skład na nowy sezon PlusLigi. Roczny kontrakt z klubem ze stolicy Podkarpacia podpisał doświadczony rozgrywający Rafael Redwitz.

Sezon 2017/2018 PlusLigi Asseco Resovia zakończyła na szóstym miejscu. To wynik poniżej oczekiwań władz i kibiców. Dlatego z zespołu odeszło aż siedmiu siatkarzy: niemiecki atakujący Jochen Schoeps, czeski rozgrywający Lukas Tichacek, przyjmujący Aleksander Śliwka i Dominik Depowski, rozgrywający Michał Kędzierski, libero Paweł Rusek i fiński przyjmujący Elviss Krastins. Kontrakty przedłużone zostały z czwórką zawodników: Dawidem Dryją, Mateuszem Masłowskim, Bartłomiejem Lemańskim i Thibault Rossardem.



Asseco Resovia poinformowała, że roczną umowę podpisał rozgrywający Rafael Redwitz. Ten 37-letni doświadczony siatkarz bronił już barw ekipy z Podkarpacia. Miało to miejsce w sezonie 2009/2010. Z Asseco Resovią zdobył wówczas brązowy medal. W Polsce grał jeszcze w AZS Częstochowa. Przez ostatnie dwa lata występował we francuskim Arago de Sete.

RK