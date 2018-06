​Bartosz Gawryszewski środkowym Aluronu Virtu Warty Zawiercie

Bartosz Gawryszewski zdecydował się opuścić Stocznię Szczecin i przenieść na południe. W sezonie 2018/2019 będzie reprezentował barwy Aluronu Virtu Warty Zawiercie. Nowy Jurajski Rycerz podpisał dwuletni kontrakt z klubem, o czym media zostały powiadomione w poniedziałkowy wieczór.

Zdjęcie Bartosz Gawryszewski /Krzysztof Cichomski /Newspix

Bartosz Gawryszewski, urodzony 22 sierpnia 1985 roku, pierwsze kroki stawiał w klubie MOS Wola Warszawa, gdzie w liceum przeniósł się do SMS Spała. W Spale po raz pierwszy spotkał się z innym Jurajskim Rycerzem Michałem Żukiem. Stamtąd wyruszył na podbój PlusLigi. Pierwszym klubem w najwyższej klasie rozgrywkowej był AZS Częstochowa, gdzie w pierwszym roku...mieszkał wspólnie z Michałem Żukiem.



W pierwszym roku razem z AZSem zdobył brązowy medal mistrzostw Polski, a kolejnych dwóch sezonach częstochowianie kończyli sezon na czwartym miejscu. Po trzech latach w klubie spod Jasnej Góry rok czasu występował w Jadarze Radom, by stamtąd trafić na dwa sezony do Asseco Resovii Rzeszów. Na Podkarpaciu Gawrył wywalczył wicemistrzostwo oraz brązowy medal Mistrzostw Polski. Po dwóch latach przeniósł się z Asseco Resovii Rzeszów do Jastrzębskiego Węgla, z którym zdobył klubowe Wicemistrzostwo Świata oraz awansował do Final Four Ligi Mistrzów.



Po spędzonych dwóch sezonach na Górnym Śląsku Bartek zdecydował się obrać kierunek północy kraju. I to właśnie na północy Polski spędził najwięcej czasu w jednym klubie. Przez pięć lat reprezentował barwy Lotosu Trefla Gdańsk. Przez ten okres wywalczył z klubem z Gdańska wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. W ostatnim sezonie w Gdańsku dzielił szatnię z innym nowym zawodnikiem Aluronu Virtu, Michałem Masnym, z którym na boisku bardzo dobrze się rozumieją.



Po pięciu latach trafił do innego klubu na północy Polski, a dokładnie do Espadonu, a obecnie KPS Stoczni Szczecin. W meczu u nas Gawryszewski został wybrany MVP spotkania. "Gawrył" ukończył ten mecz z 18 punktami na koncie. I tym samym dołącza do innego zawodnika ze Stoczni, Mateusza Malinowskiego. W całej dotychczasowej karierze Bartek rozegrał 323 spotkania, w których zdobył 1775 punktów. W zeszłym sezonie nowy Jurajski Rycerz zdobywał osiem punktów na spotkanie.