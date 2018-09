Christian Fromm w Jastrzębskim Węglu. "Łatwa decyzja"

​- Szukałem nowych wyzwań, wiele dobrego słyszałem o Jastrzębskim Węglu i polskiej lidze, dlatego decyzja o podpisaniu kontraktu z tym klubem była łatwa - powiedział przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Niemiec Christian Fromm.

Wraz z kolegą z kadry rozgrywającym Lukasem Kampą dołączyli do jastrzębian 12 września, po zakończeniu zgrupowania swojej reprezentacji.

- Dla mnie to będzie trzeci sezon w tym zespole. O oczekiwaniach trudno teraz mówić. To jest trudna liga, która w tym sezonie zapowiada się na jeszcze silniejszą. Kiedy oglądam mecze trwających mistrzostw świata, niemal w każdym zespole widzę zawodników z PlusLigi - powiedział Kampa.

Jego zdaniem wiele polskich drużyn ekstraklasy zbudowało mocne składy.

- My też zrobiliśmy kilka dobrych transferów i myślę, że będziemy w stanie powalczyć o najwyższe lokaty - zauważył rozgrywający.

Między sezonami z Jastrzębskim Węglem pożegnało się dziewięciu zawodników i tylu przyszło nowych.

- Jestem do takich rzeczy przyzwyczajony. Oczywiście, trzeba trochę czasu na adaptację nowych graczy. Ale to przygoda i główny cel treningów, więc pracujemy - podkreślił.

Jego zdaniem trudno porównać ekipę jastrzębian z poprzednich rozgrywek z tą obecną.

- To jak układania puzzli z wielu elementów. Może mamy bardziej wyrównany skład, więcej opcji. Są klasowi zawodnicy, jak na przykład Dawid Konarski, Julien Lyneel czy ten wielki facet - śmiał się Kampa wskazując na dużo wyższego kolegę z kadry Niemiec.

Fromm przyznał, że przed podpisaniem umowy z jastrzębskim klubem konsultował się z rodakiem.

- Słyszałem wiele dobrych rzeczy o klubie i lidze. Szukałem nowych wyzwań. A w Polsce chciałem grać zawsze. To tu przecież z reprezentacją odnieśliśmy wielki sukces. Dlatego decyzja o podpisaniu umowy była łatwa i czekam na sezon z niecierpliwością - powiedział Fromm, grający ostatnio w tureckim Arkasie Izmir.

Na poprzednich MŚ rozgrywanych w Polsce w 2014 Niemcy zdobyli brązowy medal. Ich selekcjonerem był wtedy Vital Heynen, obecnie prowadzący "Biało-Czerwonych".

- Ktoś może powiedzieć, że to szalony, specyficzny człowiek. Trochę czasu zajmuje zrozumienie jego idei, jak ma pracować zespół. Ale jest naprawdę dobry w budowaniu świetnej atmosfery. Kiedy patrzę na grę Polaków na MŚ wygląda na to, że już zrozumieli, o co trenerowi chodzi - stwierdził Kampa.

W opinii Fromma trudno wskazać głównego kandydata do zdobycia tytułu mistrza świata na trwającym we Włoszech i Bułgarii turnieju.

- Przed zawodami myślałem, że będzie to Rosja. Teraz już nie jestem tego pewien. Są niespodzianki, ciasne wyniki. Dobrze grają Włosi, USA, Polacy, sam jestem ciekawy, jak to się skończy - zaznaczył.

Kampa podkreślił, że niespodzianki są możliwe na każdym etapie mistrzostw.

- Nikt się nie spodziewał, że Holendrzy mogą pokonać Brazylię czy Francję. Czemu nie mogliby sprawić kolejnej niespodzianki w dalszej części mistrzostw? Będzie jeszcze ciekawie. Turniej jest interesujący, ekscytująco się go ogląda, szkoda tylko, że.... bez naszego udziału - podsumował Kampa.

Jastrzębski Węgiel skończył poprzedni sezon na piątym miejscu. Jeszcze w trakcie rozgrywek trenerem został Włoch Ferdinando De Giorgi, który zastąpił Australijczyka Marka Lebedewa.

Po sezonie drużyna przeszła personalną rewolucję. Transferowym hitem było ściągnięcie z tureckiego Ziraat Bankasi Ankara Dawida Konarskiego, reprezentacyjnego atakującego, mistrza świata z 2014. Nowymi przyjmującymi zostali reprezentanci Niemiec Christian Fromm (Arkas Izmir) i Francji Julien Lyneel (Fundan University Szanghaj). Konarski i Lyneel dołączą do drużyny po MŚ.

Piotr Girczys