Daniel Pliński ogłosił zakończenie kariery

Daniel Pliński postanowił zakończyć trwającą od 21 lat karierę siatkarską - poinformował w czwartek Indykpol AZS Olsztyn. W komunikacie na stronie klubu przypomniano, że ten "wspaniały zawodnik, prawdziwa legenda", rozegrał blisko pół tysiąca spotkań.

Grający na pozycji środkowego 39-letni siatkarz przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy Indykpolu AZS Olsztyn. W minionym sezonie był kapitanem drużyny, z którą zajął czwarte miejsce w PlusLidze.

W czwartek klub z Olsztyna opublikował na swojej oficjalnej stronie informację, że Pliński postanowił zakończyć karierę siatkarską. Do wpisu dołączono krótki film, w którym zawodnik dziękuje kibicom za to, że zawsze byli z nim i jego drużynami. Jak zastrzega, nie mówi "do widzenia", mówi "do zobaczenia".

"Właśnie minął 21. sezon i czas niestety dobiega końca, trzeba zejść ze sceny. Jest to chyba wymarzony moment do skończenia. Nie jest łatwo, bo jednak ta siatkówka towarzyszyła mi przez całe życie. Ale czas już zmienić swoje życie i zająć się czymś innym" - mówi w tym nagraniu Pliński.

Z komunikatu klubu wynika, że nie oznacza to jednak rozbratu Plińskiego ze sportem, ponieważ będzie go można "usłyszeć podczas spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów w roli komentatora i eksperta telewizyjnego".

Pliński rozegrał łącznie 498 spotkań. Karierę siatkarską zaczął 21 lat temu w Stolarce Wołomin. Potem grał w Polskiej Energii Sosnowiec, Jastrzębskim Węglu, PGE Skrze Bełchatów i Cerradzie Czarnych Radom. Ze swoimi drużynami zdobywał pięciokrotnie Puchar Polski i tyle samo razy tytuł mistrza Polski.

Rozegrał 142 mecze w reprezentacji narodowej, z którą zdobył srebrny medal mistrzostw świata w 2006 r. i złoto na mistrzostwach Europy w 2009 r. Był również trzykrotnym mistrzem kraju w siatkówce plażowej.





