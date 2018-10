Drużyna Vitala Heynena lepsza od PGE Skry Bełchatów

Prowadzona przez selekcjonera polskich siatkarzy Vitala Heynena drużyna VfB Friedrichshafen pokonała mistrza Polski PGE Skrę Bełchatów 3:0 w ostatnim meczu zakończonego w niedzielę w Wieluniu IX Turnieju Charytatywnym Wielton Giganci Siatkówki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy powitani na Okęciu po zdobyciu tytułu. Wideo TV Interia

W zawodach triumfowała inna niemiecka drużyna Berlin Recycling Volleys.

Reklama

Mistrzowie Niemiec w sobotę zwyciężyli PGE Skrę 3:2 (21:25, 25:15, 23:25, 25:22, 15:8), a w niedzielę okazali się lepsi od Jastrzębskiego Węgla, wygrywając 3:0 (25:17, 25:20, 25:23).

W Wieluniu oba polskie zespoły zmierzyły się z prowadzonym na co dzień przez Heynena VfB Friedrichshafen. W starciach z podopiecznymi belgijskiego szkoleniowca, który przed tygodniem poprowadził "Biało-Czerwonych" do tytułu mistrza świata, lepiej poradzili sobie jastrzębianie, triumfując 3:1 (25:19, 20:25, 25:16, 25:19). W Jastrzębskim Węglu wystąpił m.in. złoty medalista mundialu Dawid Konarski, który zdobywając 14 punktów był najskuteczniejszy w swojej drużynie.

PGE Skra uległa zaś wicemistrzom Niemiec 0:3 (20:25, 21:25, 28:30) i zakończyła turniej na ostatnim miejscu. Trzeci był Jastrzębski, a drugi VfB Friedrichshafen.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został polski atakujący VfB Bartłomiej Bołądź.

W ekipie z Bełchatowa nie wystąpili trzej mistrzowie świata Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski i Grzegorz Łomacz, którzy do treningów z zespołem wrócą we wtorek. Dla obu polskich drużyn były to ostatnie sprawdziany przed nowym sezonem PlusLigi, który rozpocznie się w piątek.