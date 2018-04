Ekstraklasa siatkarzy. Czas na półfinały. Skra i ZAKSA włączają się do gry

Broniąca tytułu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE Skra Bełchatów - dwa najlepsze zespoły fazy zasadniczej ekstraklasy siatkarzy - środowymi meczami półfinałowymi włączą się do zmagań w play off. Kędzierzynian czeka rywalizacja z Indykpolem AZS Olsztyn, a na drużynę z Bełchatowa pojedynek z Treflem Gdańsk.

Zdjęcie Zaksa Kedzierzyn-Kozle, ONLY in POL /Newspix

ZAKSA i Skra, finaliści z poprzedniego sezonu, miniony tydzień mogli wykorzystać na spokojne treningi i przygotowania do pojedynków w strefie medalowej PlusLigi (kędzierzynian dodatkowo czeka jeszcze w połowie maja udział w Final Four Ligi Mistrzów). Zarówno AZS, jak i Trefl o miejsce w czołowej „czwórce” musiały wówczas walczyć w zaciętych barażach. Oba zespoły w ciągu pięciu dni rozegrały aż po trzy spotkania. Olsztynianie wyeliminowali czwartą rok temu Asseco Resovię Rzeszów, a gdańszczanie Jastrzębski Węgiel, brązowego medalistę poprzedniego sezonu.

Najdłużej, bo 10 lat na ponowny awans do półfinału, czekali zawodnicy AZS. Wówczas zdobyli brąz. Teraz do ostatniej kolejki rundy zasadniczej walczyli o znalezienie się w "szóstce", co oznaczało prawo gry o mistrzostwo w fazie pucharowej. W ostatnim okresie drużyna ta plasowała się poza ścisłą czołówką, ale w latach 2004-2008 nie schodziła z ligowego podium.

Teraz Indykpol trenera Roberto Santillego czeka trudne zadanie – na jego drodze staną dominujący w pierwszej części rozgrywek obrońcy tytułu z Kędzierzyna, którzy najlepszą ekipą PlusLigi byli także w sezonie 2015/16. W ostatnich 10 latach tylko dwa razy zabrakło ich w "czwórce".

Jeszcze bardziej imponujące osiągnięcia w tym przedziale czasowym ma Skra. Zaledwie raz nie zdołała awansować do półfinału, a pięciokrotnie triumfowała.

Jako jedyni w tym gronie złotego medalu w dorobku nie mają jak na razie gdańszczanie. Założony w 2005 roku klub może pochwalić się tylko wywalczonym trzy lata temu srebrem.

Jeszcze na początku tego sezonu jego los był zagrożony z powodu kłopotów finansowych powstałych wskutek wycofania się jednego z kluczowych sponsorów – Lotosu. Przeprowadzono zbiórkę crowdfundingową, a zespół prowadzony przez Andreę Anastasiego błysnął, triumfując w styczniu w Pucharze Polski. Ostatnie miesiące były udane dla Trefla nie tylko z powodu tego sukcesu – wygrał on 17 kolejnych pojedynków. Serię przerwała sobotnia porażka z Jastrzębskim Węglem. Dzień później w decydującym pojedynku ekipa z województwa pomorskiego wygrała 3:2.

- Co mogę powiedzieć po tym meczu - prawdopodobnie postarzałem się o kolejne 10 lat i mam jeszcze więcej siwych włosów – podsumował cytowany na stronie rozgrywek Anastasi.

Za Zaksą i Skrą - poza spokojniejszymi przygotowaniami w ubiegłym tygodniu - przemawia także fakt, że wygrały dwukrotnie ze swoimi półfinałowymi rywalami w fazie zasadniczej. Gdańszczanie jednak pokonali bełchatowian w finale PP.

Rywalizacja o wejście do finału będzie odbywać się do dwóch zwycięstw. Gospodarzami środowych spotkań będą zespoły niżej sklasyfikowane w tabeli tuż przed rozpoczęciem play off.

Tego samego dnia rozpocznie się rywalizacja o piąte miejsce. Pierwszy mecz odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju. Po latach regularnego zdobywania medali, rzeszowian na podium ekstraklasy nie było już w poprzednim sezonie. Wówczas wywalczyli czwartą lokatę.

Zapadły już rozstrzygnięcia poza czołową "szóstką". Siódmą lokatę wywalczyli zawodnicy Cuprum Lubin, którzy rywalizowali z ONICO Warszawa. Na dziewiątej pozycji sezon zakończył beniaminek Aluron Virtu Warta Zawiercie, a tuż za nim znalazł się Cerrad Czarni Radom. W dwumeczu o 11. miejsce GKS Katowice okazał się lepszy od Stoczni Szczecin. W walce o dającą utrzymanie 13. lokatę MKS Będzin uporał się z Łuczniczką Bydgoszcz. Tę ostatnią czeka teraz baraż z mistrzem 1. ligi AZS Częstochowa o prawo gry w ekstraklasie w sezonie 2018/19. Do niższej klasy rozgrywkowej spadły z kolei BBTS Bielsko-Biała i Dafi Społem Kielce.

Program meczów półfinałowych:

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn

1. mecz - 25 kwietnia, godz. 20.30 w Olsztynie

2. mecz - 28 kwietnia, 20.30 w Kędzierzynie-Koźlu

ew. 3. mecz - 29 kwietnia, 20.30 w Kędzierzynie-Koźlu

PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk

1. mecz - 25 kwietnia, 17.30 w Gdańsku

2. mecz - 28 kwietnia, 17.30 w Bełchatowie

ew. 3. mecz - 29 kwietnia, 17.30 w Bełchatowie