Ekstraklasa siatkarzy. Skra zapewniła sobie bezpośredni awans do półfinału

Siatkarze PGE Skry Bełchatów zapewnili sobie w sobotę bezpośredni awans do półfinału walki o mistrzostwo Polski na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej. Już wcześniej zagwarantowane miejsce w "czwórce" miała broniąca tytułu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Zdjęcie Zawodnicy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podczas meczu Ekstraklasy siatkarzy z Treflem Gdańsk /Krzysztof Świderski /PAP

Zawodnicy Skry w sobotę wygrali na wyjeździe z BBTS-em Bielsko-Biała 3:1, ale już wcześniej tego dnia mogli cieszyć się z zapewnienia sobie drugiej lokaty na koniec pierwszej części sezonu ligowego. Trzeci w tabeli Trefl Gdańsk, który mógł jeszcze zagrozić bełchatowianom, stracił punkt w spotkaniu z Zaksą (3:2).

Kędzierzynianie i Skra do rywalizacji w play off włączą się więc dopiero od półfinału. O awans do "czwórki" walczyć będą w fazie pucharowej ekipy z miejsc 3-6. Wiadomo, że w tym gronie znajdzie się Trefl.

O pozostałe trzy lokaty walczą ONICO Warszawa, Jastrzębski Węgiel, Indykpol AZS Olsztyn i Asseco Resovia Rzeszów. Siódma w tabeli ekipa z Podkarpacia traci trzy punkty do piątych jastrzębian i szóstych olsztynian. Oni jednak mają już za sobą swoje mecze 29. kolejki, a podopieczni trenera Andrzeja Kowala rozegrają go w niedzielę. Klub z Warszawy jest czwarty i ma tyle samo punktów co dwie kolejne drużyny w stawce, ale czekają go jeszcze dwa spotkania w fazie zasadniczej.