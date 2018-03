Ekstraklasa siatkarzy. Tłum kibiców oglądał kolejny świetny mecz ONICO

Spotkania podopiecznych Stephane’a Anitigi w stolicy cieszą się coraz większą popularnością. Komplet kibiców oglądał w niedzielę na Torwarze znakomite widowisko. ONICO Warszawa wygrało w meczu 27. kolejki PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów 3:0 (25:20, 27:25, 25:23) i awansowało na trzecie miejsce w tabeli. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany przyjmujący gospodarzy Wojciech Włodarczyk.

Przed ONICO teraz trudne wyzwania. Spotkanie z ekipą z Rzeszowa było trudną rozgrzewką przed kolejnym sprawdzianem na własnym parkiecie. W środę warszawianie podejmą Skrę Bełchatów.

W niedzielę Antiga od pierwszej akcji mógł postawić na Bartosza Kwolka. Przyjmujący niedawno przeszedł operację wyrostka robaczkowego. Teraz jest już w pełni sił. Najlepszy zawodnik ONICO w tym sezonie wraca do wysokiej formy. W starciu z Resovią pokazał kilka firmowych akcji i znakomitym serwisów.

Gospodarze znakomicie rozpoczęli spotkanie. Świetnie grał Kwolek i Wojciech Włodarczyk. Ten drugi nie tylko atakował, ale także bardzo czujnie blokował ataki gości. W pewnym momencie ONICO wygrywało już 18:11 i wydawało się, że sytuacja jest opanowana. Przyjezdni głownie za sprawą Aleksandra Śliwki zbliżyli się jednak na trzy punkty (17:20). Końcówka należała już do warszawskiej ekipy.

Drugi set praktycznie do samego końca miał podobny przebieg. Trener Asseco Andrzej Kowal próbował zmian, ale długo nie przynosiły one zakładanego efektu. Tak naprawdę dopiero przy stanie 22:18 dla ONICO, rzeszowianie ruszyli. Jeszcze raz dobrze zagrał Śliwka i dość niespodziewanie przyjezdni mieli piłkę setową (25:24). Miejscowi odpowiedzieli jednak kapitalnie. As Wrony, a potem kontra Jana Nowakowskiego dały zwycięstwo 27:25.

W trzeciej odsłonie było ciekawie od samego początku. Dobrze w ekipie z Rzeszowa prezentował się rezerwowy Depowski. Głównie dzięki niemy Resovia wygrywała 15:12 oraz 19:16. I jeszcze raz ONICO kapitalnie rozegrało końcówkę. Znakomicie zagrał Gjorgiew, a potem dwa kluczowe bloki na Jakubie Jaroszu zaliczył Włodarczyk. Piłkę meczową wykorzystał firmowym atakiem z środka Andrzej Wrona.

Po tym 19. zwycięstwie w PlusLidze stołeczna drużyna ma na koncie 54 punkty i jest trzecia w tabeli. Do końca rozgrywek sezonu regularnego jeszcze cztery spotkania.

ONICO Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:20, 27:25, 25:23)

ONICO Warszawa: Antoine Brizard (6), Bartosz Kwolek (11), Wojciech Włodarczyk (14), Andrzej Wrona (7), Jan Nowakowski (6), Nikola Gjorgiew (8), Damian Wojtaszek (libero) – Jan Firlej, Guillaume Samica, Jakub Kowalczyk (1), Jędrzej Gruszczyński (libero).

Asseco Resovia Rzeszów: Lukas Tichacek, Jakub Jarosz (7), Dawid Dryja (3), Łukasz Perłowski (4), Aleksander Śliwka (11), Thibault Rossard (4), Mateusz Masłowski (libero) – Jochen Shoeps, Dominik Depowski (7), Barthelemy Chinenyeze (7), Michał Kędzierski (1).