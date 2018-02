Gido Vermuelen nowym trenerem MKS-u Będzin. Andrzej Kowal przedłużył umowę z Asseco Resovią

PlusLiga zaskakuje nie tylko wynikami poszczególnych spotkań. Ostatnio z funkcji trenera MKS-u Będzin zwolniony został Kanadyjczyk Stelio DeRocco. Klub długo jednak nie próżnował i już zatrudnił nowego szkoleniowca. Został nim pochodzący z Holandii Gido Vermuelen. Z kolei w Asseco Resovii kontrakt przedłużył Andrzej Kowal, który w grudniu zastąpił na tym stanowisku Roberto Serniottiego.

Zdjęcie Andrzej Kowal /Newspix

Włodarze będzińskiego klubu po kolejnej porażce i bardzo słabej pozycji w tabeli zdecydowali się na zmianę trenera. Nowym szkoleniowcem MKS-u został 53-letni Gido Vermuelen. Bedzie on łączył dwie funkcje, jest bowiem też selekcjonerem męskiej reprezentacji Holandii. Posadę tę objął w 2014 roku, a wcześniej pod jego wodzą występowała żeńska kadra tego kraju oraz reprezentantki Hiszpanii w latach 2008-2012. Vermuelen ma też doświadczenie w pracy z klubami włoskimi, holenderskimi czy hiszpańskimi.

Holender poprowadzi zespół już w najbliższym spotkaniu, kiedy to będzinianie zmierzą się na wyjeździe z Espadonem Szczecin. Ekipę z Zagłębia w najbliższym czasie czekają spotkania z drużynami znajdującymi się niżej w tabeli i właśnie w tych starciach muszą szukać swoich szans, by wyjść ze strefy zagrożonej spadkiem. Potem czekają ich spotkania z zespołami znajdującymi się w czubie tabeli i to z pewnością będzie wyzwanie dla nowego trenera.

Drobne zmiany zaszły też w Asseco Resovii. Po zmianie szkoleniowca w grudniu minionego roku rzeszowianie wyraźnie nabrali wiatru w żagle. Działacze postanowili więc nie czekać i przedłużyli kontrakt z aktualnym trenerem. Andrzej Kowal zostanie w Rzeszowie na kolejne dwa lata. Włodarze Resovii mają nadzieję, że powtórzy on sukcesy z lat ubiegłych i sięgnie ze swoimi podopiecznymi po najwyższe trofea.

MS