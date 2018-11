Grzegorz Łomacz: Tydzień spokojnego treningu nam pomoże

- Potrzebujemy jeszcze trochę czasu - przyznaje Grzegorz Łomacz, rozgrywający mistrzów Polski z Bełchatowa. PGE Skra Bełchatow przegrała z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3 i po raz pierwszy nie zdobyła ligowych punktów w tym sezonie.



O ile PGE Skra zagrała nie najlepiej, to trzeba też pochwalić siatkarzy z Olsztyna, którzy zaprezentowali się w hali Energia bardzo dobrze. - Rywale zagrali bardzo ambitną i świetną siatkówkę. Robili mało błędów i fenomenalnie zaprezentowali się na zagrywce. To było bardzo dobre spotkanie w ich wykonaniu - podkreśla Łomacz.



PGE Skra nie prezentuje jeszcze swojej najlepszej formy. To konsekwencja późnego dołączenia do drużyny mistrzów świata z reprezentacji Polski. - Potrzebujemy jeszcze trochę czasu i każdy trening, każdy dzień, będzie zbliżał nas do odpowiedniego poziomu - zaznacza Łomacz, który wywalczył w Turynie złoty medal. - Jestem tego absolutnie pewny. Niestety teraz gramy trochę w kratkę i liczę, że jak najszybciej wrócimy do naszej gry.



Bełchatowianie w ostatnich tygodniach grali ważne spotkania w zasadzie co trzy dni. Teraz kolejny mecz czeka ich dopiero za tydzień, kiedy to zmierzą się z Jastrzębskim Węglem - Taki tydzień spokojnego treningu na pewno nam pomoże i wierzę, że w następnym spotkaniu zaprezentujemy się już dużo lepiej - zakończył Grzegorz Łomacz.



Za: Skra.pl