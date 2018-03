Indykpolem AZS - ONICO Warszawa 3:1. Antiga: Szkoda tego wyniku, ale gospodarze grali o wszystko

Zupełnie inaczej wyobrażał sobie piątkowy mecz w Olsztynie francuski szkoleniowiec ONICO Warszawa. Stołeczna drużyna przegrała w Indykpolem AZS 1:3, ale utrzymała czwarte miejsce w PlusLidze. - Przed meczem wiedzieliśmy, że zwycięstwo może dać nam awans do fazy play-off - powiedział Stephane Antiga.

– Indykpol AZS Olsztyn zagrał bardzo dobre spotkanie. Nie byliśmy w stanie zatrzymać dzisiaj znakomitych zawodników – Hadravy i Kochanowskiego. Szkoda tego wyniku, bo naprawdę nie graliśmy źle, ale olsztynianie mieli dziś po prostu więcej siły od nas – powiedział po meczu w Hali Urania Stephane Antiga.

– Uważam, że momentami graliśmy naprawdę fajną siatkówkę, jednak to nie wystarczyło do pokonania dzisiejszych gospodarzy. Oznacza to, że przed następnymi spotkaniami musimy popracować nad utrzymaniem poziomu przez cały mecz – dodał Antiga.

- Przed meczem wiedzieliśmy, że zwycięstwo w Olsztynie może dać nam awans do fazy play-off, jednak nie sądzę, żeby powodowało to jakikolwiek dodatkowy stres. Dla gospodarzy był to jednak jeszcze ważniejszy mecz, bo mecz o wszystko. My mamy jeszcze przed sobą dwa spotkania, w których możemy wywalczyć awans do dalszych rozgrywek. Teraz mamy chwilę na odpoczynek, po świętach wracamy do ciężkiej pracy. Za tydzień zagramy u siebie z Cuprum Lubin. Łatwo nie będzie, ale liczymy na te cenne trzy punkty – podsumował szkoleniowiec ONICO.