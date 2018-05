Julien Lyneel siatkarzem Jastrzębskiego Węgla

Reprezentacyjny francuski przyjmujący Julien Lyneel został siatkarzem Jastrzębskiego Węgla. Jest trzecim zawodnikiem pozyskanym przez klub po sezonie. Wcześniej umowy podpisali atakujący reprezentacji Polski Dawid Konarski i niemiecki przyjmujący Christian Fromm.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o celach kadry siatkarzy. Wideo INTERIA.TV

W minionych rozgrywkach jastrzębianie zajęli piąte miejsce w ekstraklasie. Ponieważ działacze i sponsorzy nie byli z tego wyniku zadowoleni, z klubem pożegnało się dziewięciu siatkarzy.

Reklama

W styczniu doszło do zmiany szkoleniowca, Australijczyka Marka Lebedewa zastąpił Włoch Ferdinando De Giorgi.

Konarski i Fromm przyszli do Jastrzębia-Zdroju z klubów tureckich. Francuz grał ostatnio w chińskim Fundan University Szanghaj, z którym świętował mistrzostwo kraju.

Lyneel występował już w PlusLidze, broniąc przez dwa lata barw Asseco Resovii Rzeszów. Nowego gracza komplementował trener De Giorgi. "To typ zawodnika, jakich lubię mieć w prowadzonych przez siebie zespołach. Po pierwsze ze względu na to, że jest to gracz ze świetną techniką. Po drugie, jest to rozsądny człowiek, a jednocześnie na boisku pokazuje charakter 'fightera'. Do tego dochodzi duże doświadczenie na arenie międzynarodowej, które zyskał grając w reprezentacji Francji" - powiedział Włoch cytowany przez stronę internetową klubu.

Lyneel przyznał, że po udanym sezonie w Chinach chciał wrócić do Europy.

- Projekt Jastrzębskiego Węgla jest ambitny i ekscytujący, dlatego nie zastanawiałem się długo nad podjęciem tej decyzji. Znam charaktery zawodników, z którymi przyjdzie mi grać. Znam także trenera i czuję, że wspólnie zbudujemy drużynę wojowników. Ponadto, fajnie będzie móc ponownie zagrać w Polsce - wyjaśnił mistrz Europy z 2015 roku.

Z Jastrzębskiego Węgla odeszli: Maciej Muzaj, Patryk Strzeżek, Dardan Lushtaku, Wojciech Sobala, Damian Boruch, Rodrigo Quiroga, Jason DeRocco, Marcin Ernastowicz i Karol Gdowski. Ważne umowy mają: Grzegorz Kosok, Salvador Hidalgo Oliva i Lukas Kampa, nowy kontrakt podpisał libero Jakub Popiwczak.